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Kyrie Irving'den tarihe geçen performans! 60 sayı ve rekorlar...

#NBA#Kyrie Irving#Brooklyn Nets
Kyrie Irvingden tarihe geçen performans 60 sayı ve rekorlar...

NBA'e gece oynanan 4 maçla devam edildi. Brooklyn Nets'in Orlando Magic'i 150-108 yendiği maça Kyrie Irving damga vurdu.

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NBA'de heyecan, gece oynanan 4 maçla devam etti. Brookyln Nets'in Orlando Magic'i 150-108 yendiği maçta Kyrie Irving tarihi bir performansa imza attı. Maçı 60 sayı, 6 ribaunt, 4 asist, 4 top çalma ve 1 blokla tamamlayan Kyrie Irving, kariyer ve kulüp rekorlarını kırdı.

Orlando Magic de tarihinin bir maçta en çok sayı yediği maçını geride bıraktı.

Kyrie Irving ayrıca Karl-Anthony Towns'ın dünkü 60 sayılık performansının ardından bu sezon bir maçta en fazla sayı bulan oyuncu rekoruna da ortak oldu.

NBA'de gecenin sonuçları:

Indiana Pacers 102-135 Memphis Grizzlies
Orlando Magic 108-150 Brooklyn Nets
Miami Heat 105-98 Detroit Pistons
New Orleans Pelicans 115-131 Phoenix Suns

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#NBA#Kyrie Irving#Brooklyn Nets

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