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Basketbol
Haber Giriş: 16.02.2021 - 19:50 | Son Güncelleme:

NBA'de San Antonio Spurs'ün 3 maçı Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi

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NBA'de San Antonio Spurs'ün 3 maçı Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 4 oyuncusu yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan San Antonio Spurs'ün 3 maçı ertelendi.

NBA'den yapılan açıklamada, Spurs'ün 4 oyuncusunun Kovid-19 testinin pozitif sonuçlandığı belirtildi.

Söz konusu Kovid-19 vakaları sebebiyle Spurs'ün deplasmanda oynayacağı Cleveland Cavaliers, New York Knicks ve Indiana Pacers maçlarının ertelendiği ifade edildi.

Daha önce Spurs'ün Detroit Pistons ile yapması gereken karşılaşma da Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelenmişti.

Öte yandan Spurs ile karşılaşan Charlotte Hornets'in Chicago Bulls ve Denver Nuggets ile yapması planlanan maçların da Kovid-19 teması yüzünden ileri bir tarihte oynanacağı açıklandı.

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