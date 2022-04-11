NBA'de play-off ve play-in eşleşmeleri belli oldu! Embiid tarihe geçti

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NBA'de 82 maçlık normal sezon sona erdi. Gece oynanan maçların ardından play-off ve play-in eşleşmeleri belli oldu.

Doğu Konferansı play-in Eşleşmeleri

Atlanta Hawks (9) – Charlotte Hornets (10)

Brooklyn Nets (7) – Cleveland Cavaliers (8)

Doğu Konferansı play-off Eşleşmeleri

Miami Heat (1) – Play-in’de Nets–Cavaliers maçının mağlubu ile Hawks–Hornets maçının galibi arasındaki maçın kazananı (8)

Boston Celtics (2) – Play-in’de Nets – Cavaliers maçının galibi (7)

Milwaukee Bucks (3) – Chicago Bulls (6)

Philadelphia 76ers (4) – Toronto Raptors (5)

Batı Konferansı play-in Eşleşmeleri

New Orleans Pelicans (9) – San Antonio Spurs (10)

Minnesota Timberwolves (7) – LA Clippers (8)

Batı Konferansı play-off Eşleşmeleri

Phoenix Suns (1) – Play-in’de Timberwolves–Clippers maçının mağlubu ile Pelicans–Spurs maçının galibi arasındaki maçın kazananı (8)

Memphis Grizzlies (2) – Play-in’de Timberwolves-Clippers maçının galibi (7)

Golden State Warriors (3) – Denver Nuggets (6)

Dallas Mavericks (4) – Utah Jazz (5)

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JOEL EMBIID TARİHE GEÇTİ

Philadelphia 76ers'ın All-Star pivotu Joel Embiid, NBA'de 22 yıl sonra bir ilki başardı.

28 yaşındaki basketbolcu, 1999-00 sezonundaki Shaquille O'Neal'dan bu yana NBA'de sayı kralı olan ilk pivot oldu.

Embiid, sezonu 30.6 sayı ortalaması ile tamamladı.

NBA'de dün gece alınan sonuçlar şöyle;

New York Knicks 105 - 94 Toronto Raptors

Philadelphia 76ers 118 - 106 Detroit Pistons

Orlando Magic 125 - 111 Miami Heat

Memphis Grizzlies 110 - 139 Boston Celtics

Minnesota Timberwolves 120 - 124 Chicago Bulls

Los Angeles Clippers 138 - 88 Oklahoma City Thunder

Phoenix Suns 109 - 116 Sacramento Kings

Denver Nuggets 141 - 146 Los Angeles Lakers

Dallas Mavericks 130 - 120 San Antonio Spurs

New Orleans Pelicans 107 - 128 Golden State Warriors

Portland Trail Blazers 80 - 111 Utah Jazz

Cleveland Cavaliers 133 - 115 Milwaukee Bucks

Brooklyn Nets 134 - 126 Indiana Pacers

Houston Rockets 114 - 130 Atlanta Hawks

Charlotte Hornets 124 - 108 Washington Wizards