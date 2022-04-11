NBA'de play-off ve play-in eşleşmeleri belli oldu! Embiid tarihe geçti

NBA'de 82 maçlık normal sezon sona erdi. Gece oynanan maçların ardından play-off ve play-in eşleşmeleri belli oldu.
Doğu Konferansı play-in Eşleşmeleri
Atlanta Hawks (9) – Charlotte Hornets (10)
Brooklyn Nets (7) – Cleveland Cavaliers (8)
Doğu Konferansı play-off Eşleşmeleri
Miami Heat (1) – Play-in’de Nets–Cavaliers maçının mağlubu ile Hawks–Hornets maçının galibi arasındaki maçın kazananı (8)
Boston Celtics (2) – Play-in’de Nets – Cavaliers maçının galibi (7)
Milwaukee Bucks (3) – Chicago Bulls (6)
Philadelphia 76ers (4) – Toronto Raptors (5)
Batı Konferansı play-in Eşleşmeleri
New Orleans Pelicans (9) – San Antonio Spurs (10)
Minnesota Timberwolves (7) – LA Clippers (8)
Batı Konferansı play-off Eşleşmeleri
Phoenix Suns (1) – Play-in’de Timberwolves–Clippers maçının mağlubu ile Pelicans–Spurs maçının galibi arasındaki maçın kazananı (8)
Memphis Grizzlies (2) – Play-in’de Timberwolves-Clippers maçının galibi (7)
Golden State Warriors (3) – Denver Nuggets (6)
Dallas Mavericks (4) – Utah Jazz (5)
JOEL EMBIID TARİHE GEÇTİ
Philadelphia 76ers'ın All-Star pivotu Joel Embiid, NBA'de 22 yıl sonra bir ilki başardı.
28 yaşındaki basketbolcu, 1999-00 sezonundaki Shaquille O'Neal'dan bu yana NBA'de sayı kralı olan ilk pivot oldu.
Embiid, sezonu 30.6 sayı ortalaması ile tamamladı.
NBA'de dün gece alınan sonuçlar şöyle;
New York Knicks 105 - 94 Toronto Raptors
Philadelphia 76ers 118 - 106 Detroit Pistons
Orlando Magic 125 - 111 Miami Heat
Memphis Grizzlies 110 - 139 Boston Celtics
Minnesota Timberwolves 120 - 124 Chicago Bulls
Los Angeles Clippers 138 - 88 Oklahoma City Thunder
Phoenix Suns 109 - 116 Sacramento Kings
Denver Nuggets 141 - 146 Los Angeles Lakers
Dallas Mavericks 130 - 120 San Antonio Spurs
New Orleans Pelicans 107 - 128 Golden State Warriors
Portland Trail Blazers 80 - 111 Utah Jazz
Cleveland Cavaliers 133 - 115 Milwaukee Bucks
Brooklyn Nets 134 - 126 Indiana Pacers
Houston Rockets 114 - 130 Atlanta Hawks
Charlotte Hornets 124 - 108 Washington Wizards