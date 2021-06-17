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Basketbol
Haber Giriş: 17.06.2021 - 13:22 | Son Güncelleme:

NBA'de Pelicans ve Wizards, koçlarının görevlerine son verdi

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NBA'de Pelicans ve Wizards, koçlarının görevlerine son verdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New Orleans Pelicans ve Washington Wizards, başantrenörlerinin görevine son verdi.

NBA'den yapılan açıklamaya göre Pelicans'ta Stan Van Gundy ve Wizards'ta Scott Brooks ile yollar ayrıldı.

Brooks, 2016'dan bu yana çalıştırdığı Wizards'ı bu sezon üçüncü kez play-off'lara taşımıştı. Normal sezonda 34 galibiyet, 38 mağlubiyet yaşayan Wizards, play-off ilk turunda Philadelphia 76ers'a elenmişti.

Van Gundy ise sezon başında Pelicans'ın başına geçmişti. Pelicans, sezonu 31 galibiyet, 41 mağlubiyetle tamamlayarak play-off'ların dışında kalmıştı.

Daha önce Boston Celtics, Portland Trail Blazers, Indiana Pacers ve Orlando Magic de başantrenörlerinin görevine son vermişti.

NBAde Pelicans ve Wizards, koçlarının görevlerine son verdi

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