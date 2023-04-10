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NBA'de olay kavga! Rudy Gobert, takım arkadaşı Kyle Anderson’a yumruk attı

Güncelleme Tarihi:

#Minnesota Timberwolves#New Orleans Pelicans#Rudy Gobert
NBAde olay kavga Rudy Gobert, takım arkadaşı Kyle Anderson’a yumruk attı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2023 09:40

Minnesota Timberwolves'ta Rudy Gobert, New Orleans Pelicans maçında alınan molada takım arkadaşı Kyle Anderson’a yumruk attı

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Amerikan Ulusal Basketbol Ligi NBA’de Minnesota Timberwolves, sezonun son maçında New Orleans Pelicans ile kozlarını paylaştı.

Sahasında 108-111 galip gelen Minnesota Timberwolves, bu sonuçla birlikte Batı Konferansı’nı 8. sırada tamamladı ve Play-In’de Los Angeles Lakers‘ın rakibi oldu.

TAKIM ARKADAŞINA YUMRUK ATTI

Minnesota Timberwolves forması giyen Fransız yıldızı Rudy Gobert, karşılaşmanın ilk yarısında alınan bir mola esnasında takım arkadaşı Kyle Anderson’la kavga etti.

Sakin başlayan sözlü tartışmanın uzamasının ardından tansiyon giderek yükseldi ve Rudy Gobert, sinirlerine hakim olamayıp Kyle Anderson’ın göğsüne yumruk attı. 

DEVRE ARASINDA EVE YOLLADILAR

Yaşanan bu skandal olayın ardından Kyle Anderson diğer takım arkadaşları ve teknik heyet tarafından güçlükle sakinleştirildi.

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Öte yandan Minnesota Timberwolves yönetimi, devre arasında Rudy Gobert'i evine gönderdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Minnesota Timberwolves#New Orleans Pelicans#Rudy Gobert

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