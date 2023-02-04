NBA'de Minnesota Timberwolves - Orlando Magic maçında kavga! Yumruklar konuştu, 5 oyuncu ihraç edildi

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NBA'de Minnesota Timberwolves ile Orlando Magic arasında oynanan maça iki takım oyuncuları arasında yaşanan kavga damga vurdu. 3. çeyreğin sonlarına doğru Timverwolves'tan Austin Rivers, kaçırdığı üç sayılık atış sonrası Orlando Magic bench'inde oturan Mo Bamba'nın sözleri sonrası iki oyuncu arasında yumruklaşma yaşandı. Diğer oyuncuların da dahil olmasıyla saha karıştı.

Gerginliğin durmasının ardından hakemler olayın tekrarını izleyip Minnesota Timberwolves'tan Austin Rivers, Taurean Prince ve Jaden McDaniels'ı; Orlando Magic'ten ise Mo Bamba ve Jalen Suggs'ı oyundan attı.

Karşılaşmayı 127-120 Orlando Magic kazanırken kavgaya karışan Austin Rivers ve Mo Bamba, maç sonrası atışmayı sosyal medya paylaşımlarında da sürdürdü.

ALPEREN ŞENGÜN'ÜN 21 SAYISI YETMEDİ

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Milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün forma giydiğimaçta Houston Rockets, Toronto Raptors'a 117-111 yenildi. 33 dakika sahada kalan Alperen maçı 21 sayı, 4 ribaunt ve 4 asistle tamamladı. Raptors'da ise Fred VanVleet 32 sayı, 5 ribaunt ve 5 asistle; Gary Trent Jr. 29 sayıyla oynadı.

NBA'de gecenin sonuçları şöyle:

Indiana Pacers 107-104 Sacramento Kings

Detroit Pistons 118-112 Charlotte Hornets

Washington Wizards 116-124 Portland Trail Blazers

Boston Celtics 94-106 Phoenix Suns

Minnesota Timberwolves 120-127 Orlando Magic

San Antonio Spurs 125-137 Philadelphia 76ers

Houston Rockets 111-117 Toronto Raptors

Utah Jazz 108-115 Atlanta Hawks