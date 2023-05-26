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NBA'de Miami Heat'i yenen Boston Celtics seriyi 6. maça taşıdı

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#NBA#Boston Celtics#Miami Heat
NBAde Miami Heati yenen Boston Celtics seriyi 6. maça taşıdı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2023 10:39

NBA Doğu Konferansı final serisi beşinci maçında Boston Celtics, evinde Miami Heat'i 110-97 yenerek seriyi 3-2'ye getirdi.

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NBA play-off'larında heyecan tek maçla devam etti. Doğu Konferansı final serisinin beşinci karşılaşmasında Boston Celtics, evinde Miami Heat'i 110-97 yenerek seride durumu 3-2'ye getirdi.

Boston Celtics'te Derrick White 24 sayı, 3 ribaunt; Marcus Smart 23 sayı, 5 top çalma; Jayson Tatum 21 sayı, 8 ribaunt, 11 asist; Jaylen Brown ise 21 sayı, 3 top çalmayla galibiyete katkı sağladı.

Duncan Robinson 18 sayı, 9 asist; Bam Adebayo 16 sayı, 8 ribaunt; Haywood Highsmith 15 sayı ve Jimmy Butler 14 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle oynadı. Heat'te 3 dakika 20 saniye süre alan Ömer Faruk Yurtseven ise mücadeleyi 2 sayı, 2 ribaunt ve 1 blokla tamamladı.

Serinin altıncı maçı Miami'de oynanacak. Heat o maçı kazanması halinde NBA finallerinde Denver Nuggets'ın rakibi olacak. Celtics kazanırsa Boston'da 7. maç heyecanı yaşanacak.

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#NBA#Boston Celtics#Miami Heat

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