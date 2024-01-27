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NBA'de Luka Doncic'ten tarihi performans! Kobe Bryant'tan sonra...

Güncelleme Tarihi:

#NBA#Luka Doncic#Kobe Bryant
NBAde Luka Doncicten tarihi performans Kobe Bryanttan sonra...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2024 08:33

NBA'de bu gece oynanan Atlanta Hawks - Dallas Mavericks maçında Luka Doncic tarihi bir performansa imza attı.

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NBA'de normal sezon heyecanı, bu gece oynanan 8 maçla devam etti. Atlanta Hawks'ın Dallas Mavericks'i konuk ettiği maçta Luka Doncic tarihi bir performansa imza attı.

Dallas Mavericks'in 148-143 kazandığı maçta Doncic 73 sayı attı. Bunun yanında 10 ribaunt ve 7 asist yapan Sloven yıldız, Kobe Bryant'ın 2006'daki 81 sayılık maçı sonrası NBA'de bir maçta en çok sayı bulan oyuncu oldu.

ALPEREN'DEN GALİBİYETE KATKI

Milli basketbolcumuz Alperen Şengün, Houston Rockets'ın deplasmanda Charlotte Hornets'i 138-104 yendiği maçta 11 sayı, 6 ribaunt ve 7 asistlik performansla oynadı.

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NBA'de gecenin sonuçları

Indiana Pacers 133-131 Phoenix Suns
Atlanta Hawks 143-148 Dallas Mavericks
Charlotte Hornets 104-138 Houston Rockets
Toronto Raptors 107-127 Los Angeles Clippers
New Orleans Pelicans 83-107 Oklahoma City Thunder
Memphis Grizzlies 107-106 Orlando Magic
Milwaukee Bucks 100-112 Cleveland Cavaliers
San Antonio Spurs 116-100 Portland Trail Blazers

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#NBA#Luka Doncic#Kobe Bryant

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