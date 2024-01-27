NBA'de Luka Doncic'ten tarihi performans! Kobe Bryant'tan sonra...

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NBA'de normal sezon heyecanı, bu gece oynanan 8 maçla devam etti. Atlanta Hawks'ın Dallas Mavericks'i konuk ettiği maçta Luka Doncic tarihi bir performansa imza attı.

Dallas Mavericks'in 148-143 kazandığı maçta Doncic 73 sayı attı. Bunun yanında 10 ribaunt ve 7 asist yapan Sloven yıldız, Kobe Bryant'ın 2006'daki 81 sayılık maçı sonrası NBA'de bir maçta en çok sayı bulan oyuncu oldu.

ALPEREN'DEN GALİBİYETE KATKI

Milli basketbolcumuz Alperen Şengün, Houston Rockets'ın deplasmanda Charlotte Hornets'i 138-104 yendiği maçta 11 sayı, 6 ribaunt ve 7 asistlik performansla oynadı.

NBA'de gecenin sonuçları

Indiana Pacers 133-131 Phoenix Suns

Atlanta Hawks 143-148 Dallas Mavericks

Charlotte Hornets 104-138 Houston Rockets

Toronto Raptors 107-127 Los Angeles Clippers

New Orleans Pelicans 83-107 Oklahoma City Thunder

Memphis Grizzlies 107-106 Orlando Magic

Milwaukee Bucks 100-112 Cleveland Cavaliers

San Antonio Spurs 116-100 Portland Trail Blazers