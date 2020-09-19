MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriNBA'de Los Angeles Lakers, Denver Nuggets karşısında seriyi 1-0 yaptı
GeriBasketbol NBA'de Los Angeles Lakers, Denver Nuggets karşısında seriyi 1-0 yaptı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Basketbol
AA
Haber Giriş: 19.09.2020 - 10:56 | Son Güncelleme:

NBA'de Los Angeles Lakers, Denver Nuggets karşısında seriyi 1-0 yaptı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
NBA'de Los Angeles Lakers, Denver Nuggets karşısında seriyi 1-0 yaptı
Abone Olgoogle-news

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, Denver Nuggets'ı 126-114 yenerek Batı Konferansı final serisinde 1-0 öne geçti.

NBA play-off'larının Batı Konferansı final serisi ilk maçında Lakers ile Nuggets karşılaştı.

Lakers, Anthony Davis'in 37 sayı, 10 ribauntla yıldızlaştığı karşılaşmanın ikinci ve üçüncü çeyreklerinde etkili bir oyun sergileyerek sahadan 126-114 galip ayrıldı.

LeBron James 15 sayı, 6 ribaunt, 12 asist, Kentavious Caldwell-Pope ise 18 sayıyla Lakers'ın galibiyetine katkı sağladı.

Nuggets'ta Nikola Jokic ve Jamal Murray'nin 21'er sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

NBA play-off'larına Miami Heat ile Boston Celtics (2-0) arasındaki Doğu Konferansı final serisi üçüncü maçıyla devam edilecek.

NBAde Los Angeles Lakers, Denver Nuggets karşısında seriyi 1-0 yaptı

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle