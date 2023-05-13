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NBA'de LeBron James'li Lakers, son şampiyon Warriors'ı eledi!

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#NBA#Lakers#Warriors
NBAde LeBron Jamesli Lakers, son şampiyon Warriorsı eledi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2023 09:19

NBA play-off'larında bu gece iki seri daha sona erdi. Batı'da Los Angeles Lakers, son şampiyon Golden State Warriors'ı 122-101 yendi ve seriyi 4-2 ile kapatıp konferans finaline yükseldi. Doğu'da ise New York Knicks'i 96-92 mağlup eden Miami Heat, seriyi 4-2 kazanarak adını konferans finaline yazdırdı.

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NBA'de play-off heyecanı gece oynanan iki maçla devam etti.

Batı Konferansı yarı final serisi 6. maçında Los Angeles Lakers, son şampiyon Golden State Warriors'ı 122-101 yendi ve konferans finalinde Denver Nuggets'ın rakibi oldu.

Lakers'ta LeBron James 30 sayı, 9 ribaunt ve 9 asistle; Austin Reaves 23 sayı, 5 ribaunt ve 6 asistle; Anthony Davis ise 17 sayı ve 20 ribauntla oynadı. Golden State Warriors'ta ise Stephen Curry'nin 32 sayısı elenmenin önüne geçemedi.

Golden State Warriors, Steve Kerr yönetiminde ilk kez NBA finali olmayan bir seri kaybetti.

Miami Heat 7. maça izin vermedi

Doğu Konferansı yarı finalinde Miami Heat, New York Knicks'i 96-92 yenerek seriyi 4-2 ile kapatıp konferans finaline yükseldi. Heat'in rakibi, Boston Celtics - Philadelphia 76ers serisinin 7. maçında belli olacak.

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Miami'de Jimmy Butler 23 sayı, 8 ribaunt ve 4 asistle; Bam Adebayo 23 sayı, 9 ribauntla yıldızlaştı. Knicks'te ise Jalen Brunson'ın 41 sayılık performansı mağlubiyete engel olmadı.

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#NBA#Lakers#Warriors

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