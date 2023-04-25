NBA'de LeBron James'in gecesi! 38 yaşında yine rekor kırdı... Kariyerinde bir ilk...

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Amerikan Ulusal Basketbol Ligi NBA’de Batı Konferansı play-off ilk turu dördüncü maçında Los Angeles Lakers, sahasında Memphis Grizzlies‘ı konuk etti.

Crypto.com Arena'da oynanan maçta Lakers, Memphis Grizzlies'i uzatmada 117-111 mağlup ederek, seride 3-1 üstünlüğü yakaladı.

Son saniyedeki turnikesiyle maçı uzatmaya götüren LeBron James, mücadeleyi 22 sayı, 20 ribaunt ve 7 asistle tamamladı.

Play-offlardaki kişisel ribaunt rekorunu kıran 38 yaşındaki yıldız isim, NBA tarihinde bir maçı 20 sayı ve 20 ribaunt barajının üstünde bitiren en yaşlı oyuncu oldu.

LeBron James ayrıca 20. sezonunu oynadığı NBA kariyerinde ilk kez bir maçta 20 sayı, 20 ribaunt barajını geçmiş oldu.

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Austin Reaves 23 sayı ve 6 asistle mücadele ederken D’Angelo Russell ise rakip potaya 17 sayı bıraktı. Jarren Vanderbilt 15 sayı ve 3 blok; Anthony Davis ise 12 sayı, 11 ribaunt ve 4 blokla oynadı.

Memphis Grizzlies‘ta Desmond Bane’in 36 sayısı galibiyet için yeterli olmadı. Ja Morant 19 sayı ve 7 asistle maçı tamamladı. Jaren Jackson 14 sayı, 14 ribaunt ve 5 blokla takımına katkı sağlarken Xavier Tillman 12 sayı, 8 ribaunt ve 6 asistle çok yönlü oynadı.

Jimmy Butler’dan Bucks karşısında 56 sayılık performans

Doğu Konferansı’nda play-off’lara 8. sıradan dahil olan Miami Heat, normal sezonu lider bitiren Milwaukee Bucks’ı Jimmy Butler’ın üstün performansıyla sahasında 119-114 yenerek seride 3-1’lik avantajı yakaladı.

Miami’de 56 sayı, 9 ribaund ve 2 asistle oynayan Jimmy Butler, takımına galibiyeti getirdi.

Bam Adebayo 15 sayı, 8 ribaund, Caleb Martin 12 sayı, 9 ribaund, Gabe Vincent de 10 sayı ve 8 asist kaydetti.

Milwaukee’de ise Brook Lopez’in 36 sayı ve 11 asisti, Giannis Antetokounmpo’nun 26 sayı, 13 asist ve 10 ribaundu, Jrue Holiday’in de 14 sayı, 7 ribaundu yenilgiyi önleyemedi.

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Serinin 5. karşılaşması, 26 Nisan’da Milwaukee’nin ev sahipliğinde yapılacak.