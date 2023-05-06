NBA'de korkunç olay! Joel Embiid, Grant Williams'ın kafasına bastı

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NBA play-off'ları, gece oynanan iki maçla devam etti.

Batı Konferansı'nda Phoenix Suns, Denver Nuggets karşısında üçüncü maçı 121-114 kazandı ve seriyi 2-1'e getirdi. Konferans lideri Nuggets karşısında serideki ilk galibiyetini alan Suns'da Devin Booker ve Kevin Durant toplam 86 sayıyla oynadı.

Chris Paul'un sakatlığı sebebiyle oynamadığı maçta Booker 47 sayı, 9 asist, 6 ribaunt ve 3 top çalmayla; Durant ise 39 sayı, 9 ribaunt ve 8 asistle mücadele etti.

Nuggets'ta ise Jokic'in 30 sayı, 17 ribaunt ve 17 asistlik; Jamal Murray'nin de 32 sayı, 6 ribaunt ve 5 asistlik performansı mağlubiyetin önüne geçemedi.

CELTICS - 76ERS MAÇINA DAMGA VURAN OLAY

Doğu Konferansı yarı finalinde geçen sezonun finalisti Boston Celtics, Philadelphia 76ers'ı 114-102 yenerek seride 2-1 öne geçti. 6 oyuncusundan çift haneli sayı katkısı alan Celtics'te 27 sayı, 10 ribaunt ve 5 asistle oynayan Jayson Tatum ile 23 sayı, 7 ribaunt ve 5 asistle mücadele eden Jaylen Brown öne çıktı.

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76ers'ta ise Joel Embiid 30 sayı, 13 ribaunt ve 4 blokla, James Harden da 16 sayı, 11 asist ve 6 ribauntla oynadı.

Maçın en çok konuşulan olayı ise Joel Embiid'in bir pozisyonda dengesini kaybedip yerde yatan Grant Williams'ın kafasına basması oldu. Grant Williams, Embiid'in kafasına basmasıyla yüzünü sert bir şekilde parkeye vurdu.

Joel Embiid unintentionally stomps on Grant Williams' head while hustling for a loose ball.



He is getting treatment on the bench 🙏pic.twitter.com/jLCBYS2aWk — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) May 6, 2023

Kısa bir tedavinin ardından oyuna devam eden Grant Williams ile Embiid'in olay sonrası saha içindeki diyalogları şu şekilde oldu.

Embiid: Benim hatam. Yere inerken kafana bastım.

Williams: Sorun yok, play-off oynuyoruz.

Embiid: Hemen düşmeye çalıştım, görmüşsünüzdür.

Williams: Topa gitmeye çalıştığını biliyorum.

Embiid: Üzerinden atlamaya çalıştım.

Williams: Bunun için savaşıyoruz kardeşim.

Embiid went on to check on Grant Williams 🤝 https://t.co/BIkHs0JvBV pic.twitter.com/NAL5k003y2 — ESPN (@espn) May 6, 2023

MVP ÖDÜLÜNÜ ALAN EMBIID'İN DUYGUSAL ANLARI

Öte yandan normal sezonun en değerli oyuncusu seçilen Joel Embiid, ödülünü NBA Başkanı Adam Silver'dan alırken duygusal anlar yaşadı. Yıldız basketbolcu, ödül törenine oğlunun dahil olması üzerine gözyaşlarını tutamadı.