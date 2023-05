NBA'de korkunç olay! Joel Embiid, Grant Williams'ın kafasına bastı

NBA play-off'ları, gece oynanan iki maçla devam etti.

Batı Konferansı'nda Phoenix Suns, Denver Nuggets karşısında üçüncü maçı 121-114 kazandı ve seriyi 2-1'e getirdi. Konferans lideri Nuggets karşısında serideki ilk galibiyetini alan Suns'da Devin Booker ve Kevin Durant toplam 86 sayıyla oynadı.

Chris Paul'un sakatlığı sebebiyle oynamadığı maçta Booker 47 sayı, 9 asist, 6 ribaunt ve 3 top çalmayla; Durant ise 39 sayı, 9 ribaunt ve 8 asistle mücadele etti.

Nuggets'ta ise Jokic'in 30 sayı, 17 ribaunt ve 17 asistlik; Jamal Murray'nin de 32 sayı, 6 ribaunt ve 5 asistlik performansı mağlubiyetin önüne geçemedi.

CELTICS - 76ERS MAÇINA DAMGA VURAN OLAY

Doğu Konferansı yarı finalinde geçen sezonun finalisti Boston Celtics, Philadelphia 76ers'ı 114-102 yenerek seride 2-1 öne geçti. 6 oyuncusundan çift haneli sayı katkısı alan Celtics'te 27 sayı, 10 ribaunt ve 5 asistle oynayan Jayson Tatum ile 23 sayı, 7 ribaunt ve 5 asistle mücadele eden Jaylen Brown öne çıktı.

76ers'ta ise Joel Embiid 30 sayı, 13 ribaunt ve 4 blokla, James Harden da 16 sayı, 11 asist ve 6 ribauntla oynadı.

Maçın en çok konuşulan olayı ise Joel Embiid'in bir pozisyonda dengesini kaybedip yerde yatan Grant Williams'ın kafasına basması oldu. Grant Williams, Embiid'in kafasına basmasıyla yüzünü sert bir şekilde parkeye vurdu.

Joel Embiid unintentionally stomps on Grant Williams' head while hustling for a loose ball.



He is getting treatment on the bench 🙏pic.twitter.com/jLCBYS2aWk