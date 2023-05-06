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NBA'de korkunç olay! Joel Embiid, Grant Williams'ın kafasına bastı

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#NBA#Joel Embiid#Philadelphia 76Ers
NBAde korkunç olay Joel Embiid, Grant Williamsın kafasına bastı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2023 11:43

NBA'de play-off heyecanı, gece oynanan iki maçla devam etti. Devin Booker ve Kevint Durant'in toplam 86 sayı attığı maçta Phoeniz Suns, Denver Nuggets karşısında ilk galibiyetini aldı. Boston Celtics'in Philadelphia 76ers'i yenerek seride öne geçtiği maça ise Joel Embiid'in GRant Williams'ın kafasına bastığı an damga vurdu.

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NBA play-off'ları, gece oynanan iki maçla devam etti.

Batı Konferansı'nda Phoenix Suns, Denver Nuggets karşısında üçüncü maçı 121-114 kazandı ve seriyi 2-1'e getirdi. Konferans lideri Nuggets karşısında serideki ilk galibiyetini alan Suns'da Devin Booker ve Kevin Durant toplam 86 sayıyla oynadı.

Chris Paul'un sakatlığı sebebiyle oynamadığı maçta Booker 47 sayı, 9 asist, 6 ribaunt ve 3 top çalmayla; Durant ise 39 sayı, 9 ribaunt ve 8 asistle mücadele etti.

Nuggets'ta ise Jokic'in 30 sayı, 17 ribaunt ve 17 asistlik; Jamal Murray'nin de 32 sayı, 6 ribaunt ve 5 asistlik performansı mağlubiyetin önüne geçemedi.

CELTICS - 76ERS MAÇINA DAMGA VURAN OLAY

Doğu Konferansı yarı finalinde geçen sezonun finalisti Boston Celtics, Philadelphia 76ers'ı 114-102 yenerek seride 2-1 öne geçti. 6 oyuncusundan çift haneli sayı katkısı alan Celtics'te 27 sayı, 10 ribaunt ve 5 asistle oynayan Jayson Tatum ile 23 sayı, 7 ribaunt ve 5 asistle mücadele eden Jaylen Brown öne çıktı.

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76ers'ta ise Joel Embiid 30 sayı, 13 ribaunt ve 4 blokla, James Harden da 16 sayı, 11 asist ve 6 ribauntla oynadı.

Maçın en çok konuşulan olayı ise Joel Embiid'in bir pozisyonda dengesini kaybedip yerde yatan Grant Williams'ın kafasına basması oldu. Grant Williams, Embiid'in kafasına basmasıyla yüzünü sert bir şekilde parkeye vurdu.

 

Kısa bir tedavinin ardından oyuna devam eden Grant Williams ile Embiid'in olay sonrası saha içindeki diyalogları şu şekilde oldu.

Embiid: Benim hatam. Yere inerken kafana bastım.

Williams: Sorun yok, play-off oynuyoruz.

Embiid: Hemen düşmeye çalıştım, görmüşsünüzdür.

Williams: Topa gitmeye çalıştığını biliyorum.

Embiid: Üzerinden atlamaya çalıştım.

Williams: Bunun için savaşıyoruz kardeşim.

 

MVP ÖDÜLÜNÜ ALAN EMBIID'İN DUYGUSAL ANLARI

Öte yandan normal sezonun en değerli oyuncusu seçilen Joel Embiid, ödülünü NBA Başkanı Adam Silver'dan alırken duygusal anlar yaşadı. Yıldız basketbolcu, ödül törenine oğlunun dahil olması üzerine gözyaşlarını tutamadı.

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#NBA#Joel Embiid#Philadelphia 76Ers

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