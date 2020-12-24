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Futbol
AA
Haber Giriş: 24.12.2020 - 23:38 | Son Güncelleme:

NBA'de iki koronavirüs vakası tespit edildi

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NBA'de iki koronavirüs vakası tespit edildi
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son bir haftada yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde iki oyuncunun sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

NBA'den yapılan açıklamaya göre 16 Aralık'tan itibaren 558 basketbolcuya uygulanan testler sonucunda iki pozitif vaka tespit edildi.

Ligde testi pozitif sonuçlanan kişiler, protokoller doğrultusunda izin verilinceye kadar karantinada kalıyor.

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