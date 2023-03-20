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NBA'de Gecenin Sonuçları: Play-off’ları garantileyen Denver Nuggets, Brooklyn Nets’i mağlup etti

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#Amerikan Basketbol Ligi#NBA#Nikola Jokic
NBAde Gecenin Sonuçları: Play-off’ları garantileyen Denver Nuggets, Brooklyn Nets’i mağlup etti
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2023 10:38

NBA’de normal sezon 8 karşılaşma ile devam etti.

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Batı Konferansı’nda lider konumda bulunan ve play-off oynamayı garantileyen Denver Nuggets, deplasmanda karşılaştığı Doğu Konferansı altıncısı Brooklyn Nets’i 108-102 mağlup etti.

Denver’da 22 sayı, 17 ribaund ve 10 asistle triple-double yapan Nikola Jokic, galibiyetin mimarı oldu. Michael Porter Jr. 28 sayı ve 9 ribaund, Jamal Murray de 25 sayı ve 8 asistle katkı verdi.

NBAde Gecenin Sonuçları: Play-off’ları garantileyen Denver Nuggets, Brooklyn Nets’i mağlup etti

Brookyn’de ise Mikal Bridges’in 23, Nicolas Claxton’un 19, Cameron Johnson’un da 14 sayısı yeterli olmadı.

Bu sonuçla Denver, 48. galibiyetini alırken, Brooklyn 32. yenilgisini yaşadı.

Alperen’in 9 sayısı, Houston’ın galibiyetine yetmedi

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Batı Konferansı sonuncusu Houston Rockets, evinde New Orleans Pelicans’a 117-107 kaybetti.

Bu sezonki 34. galibiyetine ulaşan New Orleans’da CJ McCollum ve Brandon Ingram 26’şar sayıyla mücadele etti.

NBAde Gecenin Sonuçları: Play-off’ları garantileyen Denver Nuggets, Brooklyn Nets’i mağlup etti

Toplamda 53. yenilgisini alan Houston’da ise Jalen Green’in 40, Kevin Porter Jr.’ın da 25 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. Milli basketbolcu Alperen Şengün ise 31 dakika süre aldığı karşılaşmayı 9 sayı, 7 ribaund ve 6 asistle tamamladı.

NBA’de gecenin toplu sonuçları şu şekilde:

Brooklyn Nets: 102 - Denver Nuggets: 108
Oklahoma City Thunder: 124 - Phoenix Suns: 120
San Antonio Spurs: 126 - Atlanta Hawks: 118
Detroit Pistons: 100 - Miami Heat: 112
Houston Rockets: 107 - New Orleans Pelicans: 117
Milwaukee Bucks: 118 - Toronto Raptors: 111
Portland Trail Blazers: 102 - Los Angeles Clippers: 117
Los Angeles Lakers: 111 - Orlando Magic: 105

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#Amerikan Basketbol Ligi#NBA#Nikola Jokic

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