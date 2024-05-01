NBA'de Gecenin Sonuçları: Philadelphia, Tyrese Maxey ile seriyi uzattı! 46 sayı, logodan üçlük...

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Philadelphia 76ers deplasmanda mücadele ettiği New York Knicks'i Tyrese Maxey'in son anlarda attığı 3'lükle uzatmaya giden maçta 112-106'lık skorla mağlup ederek seriyi 3-2'ye getirdi.

Seride ikinci galibiyetini elde eden Philadelphia'da Tyrese Maxey 46 sayı, 9 asistle oynarken, Joel Embiid da 19 sayı, 16 ribaund ve 10 asistle triple double yaptı.

New York'ta ise Jalen Brunson 40 sayı, 6 ribaund ve Josh Hart'ın da 18 sayı, 9 ribaundluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Philadelphia 76ers, New York Knicks karşısında Tyrese Maxey'nin 8.1 saniye kala attığı basketle maçı uzatmaya götürdü; uzatmada 112-106 kazanıp seriyi uzattı.#NBAPlayoffs pic.twitter.com/bgSkYrNvqr — Spor Arena (@sporarena) May 1, 2024

NBA'de gecenin toplu sonuçları şöyle:



New York Knicks: 106 - Philadelphia 76ers: 112 (3-2)

Cleveland Cavaliers: 104 - Orlando Magic: 103 (3-2)

Milwaukee Bucks: 115 - Indiana Pacers: 92 (2-3)