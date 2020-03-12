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Basketbol
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Haber Giriş: 12.03.2020 - 10:31,Son Güncelleme:/

NBA'de gecenin sonuçları | Philadelphia, Detroit'i yendi! Furkan'dan 17 sayı...

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NBA'de gecenin sonuçları | Philadelphia, Detroit'i yendi! Furkan'dan 17 sayı...
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz, Detroit Pistons'ı 124-106 yendikleri maçta 17 sayı kaydetti.

Oklahoma City Thunder-Utah Jazz ve Sacramento Kings-New Orleans Pelicans maçlarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı sağlık endişeleri yüzünden ertelenmesi nedeniyle NBA'de 4 karşılaşma oynandı.

Doğu Konferansı ekipleri arasındaki mücadelede 76ers, konuk ettiği Pistons'ı 124-106 yendi.

76ers'ta Joel Embiid 30 sayı, 14 ribaunt, Al Horford da 20 sayı, 10 ribaunt, 6 asistle "double double"a imza attı. Kenardan oyuna giren Furkan Korkmaz ise 17 sayı, 4 ribaunt, 2 asistlik katkıda bulundu.

32 sayı, 7 ribaunt, 3 top çalmayla oynayan Pistons'ın uzun forveti Christian Wood, sahanın en skoreri oldu.

- Sonuçlar

Philadelphia 76ers-Detroit Pistons: 124-106
Atlanta Hawks-New York Knicks: 131-136 (uzatmada)
Miami Heat-Charlotte Hornets: 98-109
Dallas Mavericks-Denver Nuggets: 113-97

NBAde gecenin sonuçları | Philadelphia, Detroiti yendi Furkandan 17 sayı...

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