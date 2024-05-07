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NBA'de Gecenin Sonuçları: Minnesota, Batı Konferansı yarı finalinde 2-0 öne geçti

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#NBA Play-Offs#Minnesota Timberwolves#Amerikan Basketbol Ligi
NBAde Gecenin Sonuçları: Minnesota, Batı Konferansı yarı finalinde 2-0 öne geçti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2024 11:01

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) konferans yarı finallerinde 2 maç oynandı.

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Batı Konferansı'nda Minnesota Timberwolves, Ball Arena'da karşılaştığı Denver Nuggets'ı 26 sayı farkla 106-80 mağlup etti ve seride durumu 2-0 yaptı.

Timberwolves'ta Karl-Anthony Towns 27 sayı, 12 ribaund, Anthony Edwards da 27 sayı, 7 asistle galibiyetin mimarı oldu.

Nuggets'ta ise Aaron Gordon'ın 20 sayısı ile Nikola Jokic'in 16 sayı, 16 ribaundu mağlubiyeti önleyemedi.

NBAde Gecenin Sonuçları: Minnesota, Batı Konferansı yarı finalinde 2-0 öne geçti


Knicks, Pacers karşısında 1-0 öne geçti

Doğu Konferansı yarı finalinde ise New York Knicks, konuk ettiği Indiana Pacers'ı 121-117'lik skorla yenerek serinin ilk maçını kazandı.

Knicks'te 43 sayı, 6 ribaund ve 6 asistle maçın en skorer oyuncusu olan Jalen Brunson, takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

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Ev sahibinde Donte DiVincenzo 25 sayı, Josh Hart da 24 sayıyla katkı verdi.

Pacers'ta ise Myles Turner 23, Pascal Siakam 19, T.J. McConnell de 18 sayıyla oynadı.

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#NBA Play-Offs#Minnesota Timberwolves#Amerikan Basketbol Ligi

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