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Basketbol
AA
Haber Giriş: 05.09.2020 - 10:38 | Son Güncelleme:

NBA'de gecenin sonuçları | Miami seriyi 3-0'a getirdi

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NBA'de gecenin sonuçları | Miami seriyi 3-0'a getirdi
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 Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off yarı finalinde Miami Heat, Milwaukee Bucks'ı 115-110 yenerek seriyi 3-0'a getirdi.

NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Miami Heat, Jimmy Butler'ın 30 sayı, 7 ribaunt, 6 asistle ön plana çıktığı yarı final serisinin üçüncü maçında Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks'ı 115-110 mağlup etti.

Seride 3-0 üstünlük yakalayan Heat'te, Bam Adebayo 20 sayı, 16 ribauntla "double double" yaparak galibiyette önemli rol oynarken, Jae Crowder 17, Goran Dragic 15 sayı üretti.

Bucks'ta Brook Lopez'in 22 sayı, 6 ribaunt ve Giannis Antetokounmpo'nun 21 sayı, 16 ribauntluk performansları mağlubiyeti engelleyemedi.

- Lakers yenilgiyle başladı

Houston Rockets, play-off yarı final eşleşmesinin ilk maçında Batı

Konferansı lideri Los Angeles Lakers'ı 112-97 mağlup ederek seride 1-0 öne
geçti.

Rockets'ta James Harden 36, Russell Westbrook 24, Eric Gordon ise 23 sayı üreterek galibiyetin mimarları oldu.

Lakers'ta Anthony Davis'in 25 sayı, 14 ribauntluk "double double"ı ve LeBron James'in 20 sayı, 8 ribauntluk katkısı galibiyet için yeterli olmadı.

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