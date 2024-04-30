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NBA’de Gecenin Sonuçları: Lakers elendi! Thunder, Pelicans'ı süpürdü...

Güncelleme Tarihi:

#NBA Play-Offs#Los Angeles Lakers#Denver Nuggets
NBA’de Gecenin Sonuçları: Lakers elendi Thunder, Pelicansı süpürdü...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2024 10:30

Amerikan Basketbol Ligi’nde play-off’lara 3 maç ile devam edildi.

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Son şampiyon Denver Nuggets, serinin 5’inci karşılaşmasında Los Angeles Lakers’ı konuk etti.

Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmayı bitime 4 saniye kala Jamal Murray’nin attığı 2 sayılık basketle 108-106 kazanan Nuggets, durumu 4-1’e getirerek konferans yarı finaline yükseldi.

Nuggets’ta Jamal Murray 32 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken Nikola Jokic 25 sayı, 20 ribaund ve 9 asist ile karşılaşmayı tamamladı.

Lakers’ta ise LeBron James’in 30 sayı 9 ribaund ve 11 asistlik performansı galibiyet için yeterli olmadı.

Nuggets, Batı Konferansı Yarı Final serisinde Minnesota Timberwolves ile karşı karşıya gelecek.

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THUNDER, PELICANS’I SÜPÜRDÜ

Batı Konferansı’nın bir diğer ilk tur eşleşmesinde ise New Orleans Pelicans, Oklahoma City Thunder’ı konuk etti.

Serinin 4’üncü karşılaşmasını da deplasmanda 97-89 kazanan Thunder, durumu 4-0’a getirerek adını konferans yarı finaline yazdırdı.

Thunder’da Shai Gilgeous-Alexander ve Jalen Williams 24 sayı kaydetti. Pelicans’ta ise CJ McCollum’un 20 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Thunder, konferans yarı finalinde Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks eşleşmesinin galibi ile mücadele edecek. O eşleşmede ise 2-2 eşitlik bulunuyor.

CELTICS, YARI FİNALDEN BİR ADIM UZAK

Normal sezonun en iyi derecesine sahip olan Boston Celtics, Doğu Konferansı ilk tur serisi 4’üncü maçında Miami Heat’e konuk oldu.

Karşılaşmadan 102-88 galip ayrılan Celtics, seride durumu 3-1’e getirerek yarı finale bir adım daha yaklaştı.

Boston Celtics’te 8 üç sayılık isabeti bulup 38 sayı kaydeden Derrick White karşılaşmanın en skorer ismi olurken, ev sahibinde Bam Adebayo’nun 25 sayı 17 ribaundluk performansı yeterli olmadı.

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Bu eşleşmede 5’inci karşılaşma Celtics’in ev sahipliğinde 2 Mayıs Perşembe günü saat 02.30’da oynanacak.

NBA’de Gecenin Sonuçları: Lakers elendi Thunder, Pelicansı süpürdü...

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#NBA Play-Offs#Los Angeles Lakers#Denver Nuggets

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