NBA'de Gecenin Sonuçları | Lakers, Anthony Davis'in son saniye basketiyle kazandı!
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets'ı 105-103 yenen Los Angeles Lakers, Batı Konferansı finalinde 2-0 öne geçti.
NBA play-off'larına, Lakers ile Nuggets arasındaki Batı Konferansı final serisinin 2. maçıyla devam edildi.
Lakers, son 2.1 saniyesine 103-102 geride girdiği karşılaşmayı, all-star forveti Anthony Davis'in son saniyede attığı 3 sayılık basketle kazandı.
Los Angeles Lakers, Anthony Davis'in son saniyede bulduğu üçlükle Denver Nuggets'ı deviriyor! #BuzzerBeater #NBAPlayoffs pic.twitter.com/JQ8bTOVKCB— Spor Arena (@sporarena) September 21, 2020
22'si ikinci yarıda olmak üzere 31 sayı kaydeden ve 9 ribaunt alan Davis, sahanın en skoreri oldu. 26 sayı, 11 ribauntla "double double" yapan LeBron James de Lakers'ın seriyi 2-0'a getirmesinde önemli rol oynadı.
Nuggets'ta Nikola Jokic'in 30 sayı, 9 asist, 6 ribaunt, 4 top çalma ve Jamal Murray'nin 25 sayı, 6 ribauntluk performansları galibiyete yetmedi.
Serinin 3. mücadelesi, 23 Eylül Çarşamba günü TSi 04.00'te oynanacak.
Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle