NBA'de Gecenin Sonuçları | Lakers, Anthony Davis'in son saniye basketiyle kazandı!

NBA play-off'larına, Lakers ile Nuggets arasındaki Batı Konferansı final serisinin 2. maçıyla devam edildi.

Lakers, son 2.1 saniyesine 103-102 geride girdiği karşılaşmayı, all-star forveti Anthony Davis'in son saniyede attığı 3 sayılık basketle kazandı.

22'si ikinci yarıda olmak üzere 31 sayı kaydeden ve 9 ribaunt alan Davis, sahanın en skoreri oldu. 26 sayı, 11 ribauntla "double double" yapan LeBron James de Lakers'ın seriyi 2-0'a getirmesinde önemli rol oynadı.

Nuggets'ta Nikola Jokic'in 30 sayı, 9 asist, 6 ribaunt, 4 top çalma ve Jamal Murray'nin 25 sayı, 6 ribauntluk performansları galibiyete yetmedi.

Serinin 3. mücadelesi, 23 Eylül Çarşamba günü TSi 04.00'te oynanacak.

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