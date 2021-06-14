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Basketbol
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Haber Giriş: 14.06.2021 - 10:25 | Son Güncelleme:

NBA'de Gecenin Sonuçları: Konferans finaline yükselen ilk takım Phoenix Suns oldu

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NBA'de Gecenin Sonuçları: Konferans finaline yükselen ilk takım Phoenix Suns oldu

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Phoenix Suns, Denver Nuggets'ı 125-118 yenerek 11 yıl aranın ardından konferans finaline yükseldi.

NBA play-off'larına iki maçla devam edildi.

Suns, Batı Konferansı yarı final serisi dördüncü maçında Nuggets'a konuk oldu.

Pepsi Center'daki mücadeleden 125-118 galip ayrılarak seriyi 4-0 kazanan Suns, 2010 yılından sonra ilk kez konferans finaline çıktı.

Chris Paul 37 sayı, 7 asist ve 3 ribauntluk performansı, Devin Booker ise 34 sayı, 11 ribauntluk "double-double"ı ile Suns'ta gecenin yıldız isimleri oldu.

NBAde Gecenin Sonuçları: Konferans finaline yükselen ilk takım Phoenix Suns oldu

Nuggets'ta Will Barton 25 sayı, 5 ribaunt ve 2 asist, Nikola Jokic de 22 sayı, 11 ribaunt ve 4 asistle karşılaşmayı tamamladı.

Phoenix Suns, konferans finalinde Utah Jazz-Los Angeles Clippers eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

- Bucks, seride beraberliği yakaladı

Milwaukee Bucks, Brooklyn Nets'i 107-96 mağlup ederek 2-0 geriye düştüğü Doğu Konferansı yarı final serisinde durumu 2-2'ye getirdi.

Giannis Antetokounmpo 34 sayı, 12 ribaunt ve 3 asistle Bucks galibiyetinin mimarı olurken, Khris Middleton 19 sayı, 4 ribaunt, Jrue Holiday 14 sayı, 9 asistle oynadı.

NBAde Gecenin Sonuçları: Konferans finaline yükselen ilk takım Phoenix Suns oldu

Nets'te Kevin Durant'in 28 sayı, 13 ribaunt ve 5 asist, Kyrie Irving'in 11 sayı, 5 ribaunt ve 2 asistlik katkıları yenilgiyi önleyemedi.

NBAde Gecenin Sonuçları: Konferans finaline yükselen ilk takım Phoenix Suns oldu

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