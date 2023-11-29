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NBA'de Gecenin Sonuçları: Houston, Dallas'a kaybetti! Alperen Şengün'ün 31 sayısı yetmedi...

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#Amerikan Basketbol Ligi#Alperen Şengün#Houston Rockets
NBAde Gecenin Sonuçları: Houston, Dallasa kaybetti Alperen Şengünün 31 sayısı yetmedi...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2023 10:07

NBA’de normal sezon 8 karşılaşma ile devam etti.

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Milli oyuncu Alperen Şengün’ün formasını giydiği Houston Rockets konuk olduğu Dallas Mavericks’e 121-115’lik skorla mağlup oldu ve bu sezon 7. yenilgisini aldı.

Ligdeki 11. galibiyetini elde eden Dallas’ta Luka Doncic 41 sayı, 9 asist ve 9 ribaund, Kyrie Irving 27 sayı, 5 asist ve Derrick Jones Jr. da 15 sayı, 6 ribaund ile oynayarak galibiyette büyük rol oynadı.

Houston'da ise 35 dakika parkede kalan Alperen Şengün 31 sayı, 9 ribaund, 6 asist ve 1 blok ile oynayarak takımının en skorer ismi oldu.

Houston'da ayrıca Dillon Brooks ile Jabari Smith Jr. da 16'şar sayı ile katkı verdi.

NBAde Gecenin Sonuçları: Houston, Dallasa kaybetti Alperen Şengünün 31 sayısı yetmedi...

NBA’de gecenin toplu sonuçları şöyle:

Boston Celtics: 124 - Chicago Bulls: 97
Cleveland Cavaliers: 128 - Atlanta Hawks: 105
Miami Heat: 124 - Milwaukee Bucks: 131
New York Knicks: 115 - Charlotte Hornets: 91
Brooklyn Nets: 115 - Toronto Raptors: 103
Minnesota Timberwolves: 106 - Oklahoma City Thunder: 103
Dallas Mavericks: 121 - Houston Rockets: 115
Sacramento Kings: 124 - Golden State Warriors: 123

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#Amerikan Basketbol Ligi#Alperen Şengün#Houston Rockets

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