Nba'de BatÄ±'nÄ±n gÃ¼Ã§lÃ¼ ekiplerinden olan Denver Nuggets, DoÄŸu KonferansÄ±'nÄ±n lideri Milwaukee Bucks'Ä± 109- 95 ile geÃ§ti. Jamal Murray attÄ±ÄŸÄ± 21 sayÄ± ile Denver'Ä± galibiyete taÅŸÄ±rkenÂ Giannis Antetokounmpo'dan yoksun Ã§Ä±kan Milwaukee'de temsilcimiz Ersan Ä°lyasova 2 sayÄ± ve 5 ribaund ile oynadÄ±. Konuk ekipte Kyle Korver attÄ±ÄŸÄ±Â 23 sayÄ± ile takÄ±mÄ±nÄ±n en skoreri oldu. Milwaukee bu sonuÃ§la birlikte son 3 maÃ§Ä±ndan da maÄŸlubiyetle ayrÄ±lmÄ±ÅŸ oldu.



Atlanta Hawks, Charlotte Hornets karÅŸÄ±sÄ±nda uzatmada gÃ¼ldÃ¼. Trae Young'Ä±nÂ31 sayÄ± 4 ribaund 16 asist ile oynadÄ±ÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± Atlanta Hawks 143-138 kazandÄ±.Â Charlotte Hornets'de ise Terry Rozier 40 sayÄ± ile maÃ§Ä±n en skoreri oldu.



Toronto Raptors, zorlu Utah Jazz deplasmanÄ±nda 101-92 kazanarak galibiyet serisini Ã¼Ã§ maÃ§a Ã§Ä±kardÄ±. Raptors'ta Pascal Siakam ve Serge Ibaka 27 sayÄ± kaydetti. Utah Jazz adÄ±na ise en skorer oyuncu yedekten gelerek 20 sayÄ± atan Joe Ingles oldu.

NBA'de gecenin toplu sonuÃ§larÄ± ise ÅŸÃ¶yle;



Denver Nuggets 109 - 95Â Milwaukee Bucks



Atlanta Hawks 143 - 138 Charlotte HornetsÂ



Utah Jazz 92 - 101 Toronto RaptorsÂ



NBA PUAN DURUMU

DoÄŸu KonferansÄ±







BatÄ± KonferansÄ±



