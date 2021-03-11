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Basketbol
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Haber Giriş: 11.03.2021 - 10:34 | Son Güncelleme:

NBA'de Gecenin Sonuçları: Doncic "triple-double" yaptı, Mavericks kazandı

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NBA'de Gecenin Sonuçları: Doncic "triple-double" yaptı, Mavericks kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks, Luka Doncic'in "Triple-double" yaparak yıldızlaştığı maçta San Antonio Spurs'u 115-104 mağlup etti.

NBA'e 2 maçla devam edildi.

Batı Konferansı'nda sekizinci sırada yer alan Mavericks, sıralamada hemen üstünde bulunan Spurs'u ağırladı ve sahadan 115-104 galip ayrıldı.

Ev sahibi ekipte maça damgasını vuran Luka Doncic, 22 sayı, 12 asist ve 12 ribauntla oynadı. Ayrıca Dallas'ta Kristaps Porzingis 28 sayı, 14 ribaunt ile "double-double" yaparken, Josh Richardson 12 sayı kaydetti.

Spurs'te, DeMar DeRozan'ın 30 sayı, 11 asistlik performansı takımını mağlubiyetten kurtarmaya yetmedi.

- Memphis Grizzlies evinde galip

Batı Konferansı'nın orta sıra takımlarından Memphis Grizzlies, sahasında Doğu Konferansı ekibi Washington Wizards'ı 127-112'lik skorla yendi.

NBAde Gecenin Sonuçları: Doncic triple-double yaptı, Mavericks kazandı

Grizzlies'ta Jonas Valanciunas 29 sayı, 20 ribaunt ile "double-double" yaptı. Ja Morant 21 sayı, Desmond Bane 20 sayı ile galibiyete katkıda bulundu.

Wizards'ta ise Bradley Beal 21, Russell Westbrook 20 sayı, 10 asistlik performans sergiledi.

NBAde Gecenin Sonuçları: Doncic triple-double yaptı, Mavericks kazandı

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