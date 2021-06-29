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Basketbol
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Haber Giriş: 29.06.2021 - 10:09 | Son Güncelleme:

NBA'de Gecenin Sonuçları: Clippers kazandı, Batı Konferansı finali 6. maça uzadı

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NBA'de Gecenin Sonuçları: Clippers kazandı, Batı Konferansı finali 6. maça uzadı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı finalinde Phoenix Suns'ı 116-102 yenen Los Angeles Clippers, serideki ikinci maçını kazanarak durumu 3-2 yaptı.

NBA play-off'larına tek maçla devam edildi.

Elenmenin eşiğindeki Clippers, Suns'a konuk olduğu karşılaşmadan galip ayrıldı ve seriyi 6. mücadeleye taşıdı.

Clippers'ın all-star oyuncusu Paul George, yüzde 75 isabetle kaydettiği 41 sayının yanı sıra 13 ribaunt ve 6 asist üretti. Reggie Jackson 23, Marcus Morris de 22 sayılık katkıda bulundu.

NBAde Gecenin Sonuçları: Clippers kazandı, Batı Konferansı finali 6. maça uzadı

George; Michael Jordan (1992, 1997, 1998), Kobe Bryant (2008) ve Kevin Durant'ten (2012, 2018) sonra bir play-off sezonunda çıktığı ilk 18 maçta da 20 sayı barajını geçen 4. oyuncu oldu.

Suns'ta Devin Booker 31 sayı, Chris Paul 22 sayı, 8 asist ve Deandre Ayton 10 sayı, 11 ribauntla oynadı.

NBAde Gecenin Sonuçları: Clippers kazandı, Batı Konferansı finali 6. maça uzadı

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