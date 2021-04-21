NBA'de Gecenin Sonuçları: Clippers, Blazers'ı Paul George önderliğinde devirdi
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Clippers, Paul George'un 33 sayı kaydettiği mücadelede Portland Trail Blazers'ı 113-112 mağlup etti.
NBA'e 5 maçla devam edildi.
Batı Konferansı'ndaki karşılaşmada Clippers, Blazers'i 113-112 yenerek oynadığı son 18 maçta 15. galibiyetini aldı.
Clippers'ta Paul George 33 sayı, 11 ribaunt ile "double-double" yaparken, Marcus Morris 16 sayı, 6 ribauntluk katkı sağladı.
Sezonun 25. yenilgisini alan Blazers'ta C.J. McCollum 28 sayı, 5 ribaunt, Norman Powell ise 23 sayı, 3 asistle mücadele etti.
- Knicks'ten üst üste 7. galibiyet
Doğu Konferansı'nda play-off'a kalma mücadelesi veren New York Knicks, Charlotte Hornets'ı 109-97 mağlup ederek art arda 7. kez kazandı.
R.J. Barrett 24, Derrick Rose ve Immanuel Quickley ise 17'şer sayıyla Knicks galibiyetinde pay sahibi oldu.
Hornets'ta P. J. Washington'ın 26 sayı, 3 ribaunt ve Terry Rozier'in 21 sayı, 8 asistlik performansları kazanmak için yetmedi.
Dün gece alınan toplu sonuçlar şu şekilde...
New York Knicks-Charlotte Hornets: 109-97
Atlanta Hawks-Orlando Magic: 112-96
New Orleans Pelicans-Brooklyn Nets: 129-134
Portland Trail Blazers-Los Angeles Clippers: 112-113
Sacramento Kings-Minnesota Timberwolves: 120-134
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