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Basketbol
AA
Haber Giriş: 28.09.2020 - 09:44 | Son Güncelleme:

NBA'de Gecenin Sonuçları | Celtics'i deviren Heat, NBA Finali'ne yükseldi!

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NBA'de Gecenin Sonuçları | Celtics'i deviren Heat, NBA Finali'ne yükseldi!
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Boston Celtics'i 125-113 yenen Miami Heat, Doğu Konferansı finalini 4-2 kazanarak Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finaline yükseldi.

NBA play-off'larına, Heat ile Celtics arasındaki Doğu Konferansı final serisinin 6. maçıyla devam edildi.

Son çeyrekteki oyunuyla sahadan 125-113 galip ayrılan Heat, 2014'ten bu yana ilk, tarihinde 6. kez Doğu Konferansı'nın şampiyonu oldu.

Heat'i galibiyete, 32 sayı, 14 ribaunt ve 5 asistle "double double" yapan Bam Adebayo taşıdı. 22 sayı, 8 asistle oynayan Jimmy Butler ve kenardan gelerek 19 sayı, 7 asist, 5 ribaunt üreten Tyler Herro, galibiyette önemli rol oynadı.

Celtics'te Jaylen Brown'ın 26 sayı, 8 ribaunt, 3 top çalma, Jayson Tatum'ın 24 sayı, 11 asist, 7 ribaunt, Marcus Smart'ın 20 sayı, 8 ribaunt ve Kemba Walker'ın 20 sayı, 5 asistlik performansı, mağlubiyeti önleyemedi.

Los Angeles Lakers ile Miami Heat arasındaki NBA final serisinin ilk maçı, 1 Ekim Perşembe günü TSİ 04.00'te oynanacak.

 

NBAde Gecenin Sonuçları | Celticsi deviren Heat, NBA Finaline yükseldi

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