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Basketbol
AA
Haber Giriş: 05.01.2021 - 10:44 | Son Güncelleme:

NBA'de Gecenin Sonuçları | Cedi'nin 18 sayısı galibiyete yetmedi!

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NBA'de Gecenin Sonuçları | Cedi'nin 18 sayısı galibiyete yetmedi!
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cedi Osman'ın 18 sayıyla mücadele ettiği maçta Cleveland Cavaliers, Orlando Magic'e 103-83 kaybetti.

NBA'e 9 maçla devam edildi.

Cleveland Cavaliers, milli basketbolcu Cedi Osman'ın 18 sayı, 7 ribaunt, 7 asistle oynadığı karşılaşmada deplasmanda Orlando Magic'e 103-83 yenildi.

Cavaliers'ta Collin Sexton 24 sayı üretirken, Andre Drummond 10 sayı, 14 ribaunt ile "double double" yaptı.

Bu sezon beşinci galibiyetini alan Magic'te ise Aaron Gordon 24 sayı, 11 ribaunt, Nikola Vucevic 23 sayıyla oynadı.

 

NBAde Gecenin Sonuçları | Cedinin 18 sayısı galibiyete yetmedi


- Philadelphia 76ers, galibiyet serisini 4 maça çıkardı

Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers, milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın sakatlığı nedeniyle oynayamadığı mücadelede Charlotte Hornets'ı 118-101 mağlup etti.

Üst üste 4. galibiyetini elde eden 76ers'ta Tobias Harris 22 sayılık katkı sağlarken, Ben Simmons 12 sayı, 10 ribaunt, Joel Embiid 14 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı.

Hornets'ta Gordon Hayward'ın 18, Devonte Graham'ın 15 sayılık performansı mağlubiyete engel olamadı.
Dün gece alınan toplu sonuçlar şu şekilde...

Orlando Magic-Cleveland Cavaliers: 103-83
Philadelphia 76ers-Charlotte Hornets: 118-101
Atlanta Hawks-New York Knicks: 108-113
Miami Heat-Oklahoma City Thunder: 118-90
Toronto Raptors-Boston Celtics: 114-126
Houston Rockets-Dallas Mavericks: 100-113
Milwaukee Bucks-Detroit Pistons: 125-115
New Orleans Pelicans-Indiana Pacers: 116-118
Golden State Warriors-Sacramento Kings: 137-106

NBAde Gecenin Sonuçları | Cedinin 18 sayısı galibiyete yetmedi

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