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GeriBasketbol NBA'de Gecenin Sonuçları: Brooklyn Nets, 24 sayı geriden gelerek kazandı!
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Basketbol
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Haber Giriş: 17.02.2021 - 11:39 | Son Güncelleme:

NBA'de Gecenin Sonuçları: Brooklyn Nets, 24 sayı geriden gelerek kazandı!

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NBA'de Gecenin Sonuçları: Brooklyn Nets, 24 sayı geriden gelerek kazandı!
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Brooklyn Nets, 24 sayı geriye düştüğü maçı çevirerek deplasmanda Phoenix Suns'ı 128-124 yendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle Detroit Pistons-San Antonio Spurs maçının ertelendiği NBA'e 6 maçla devam edildi.

Brooklyn Nets, yıldız oyuncuları Kevin Durant ve Kyrie Irving'in sakatlıkları nedeniyle forma giyemediği mücadelede, Phoenix Suns karşısında ikinci periyotta 24 sayı geriye (73-49) geriye düşmesine rağmen özellikle son çeyrekteki skorer oyununun yardımıyla maçı çevirdi ve karşılaşmadan 128-124 galip ayrıldı.

İlk devreyi de 21 sayı geride tamamlayan Nets, elde ettiği galibiyetle, kulüp tarihinin en büyük geri dönüşüne imza attı.

NBAde Gecenin Sonuçları: Brooklyn Nets, 24 sayı geriden gelerek kazandı

Üst üste 4'üncü, toplamda ise 18. galibiyetine ulaşan Nets'te James Harden 22'de 14 isabetle 38 sayı,11 asist ve 7 ribaunt, Joe Harris 22 sayı, Jeff Green 18 sayı ve 8 ribaunt, Tyler Johnson 17, Landry Shamet 13 sayıyla takımının galibiyetinde pay sahibi oldu.

Bu sezon 27. maçında 10. yenilgisini alan Suns'ta Chris Paul 29 sayı ve 7 asist, Devin Booker 22 sayı ve 7 asist, Deandre Ayton 16 sayı ve 9 ribaunt, Jae Crowder ise 15 sayı ve 7 ribauntla mücadele etti.

- Denver Nuggets'ta Jokic'in 43 sayısı yetmedi

Boston Celtics, TD Garden Arena'da ağırladığı Denver Nuggets'ı 112-99'luk skorla geçerek 27. karşılaşmasında 14. galibiyetine imza attı.

NBAde Gecenin Sonuçları: Brooklyn Nets, 24 sayı geriden gelerek kazandı

Celtics'te Jaylen Brown 27 sayı, 5'er ribaunt ve asist, Jayson Tatum 21 sayı, 8 asist ve 6 ribaunt, Kemba Walker 17 sayı, Tristan Thompson 9 sayı ve 12 ribauntla galibiyette etkili oldu.

Sezonun 12. yenilgisini alan Nuggets'ta Nikola Jokic 43 sayı, 6 ribaunt ve 5 asist, Jamal Murray 25 sayı, 6'şar ribaunt ve asist, Facundo Campazzo 15 sayı ve 8 asistlik performans göstermesine rağmen galibiyet için yeterli olmadı.

- Lakers bu sezon 22. kez kazandı

Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Los Angeles Lakers, konuk olduğu Minnesota Timberwolves'u 112-104'lük skorla geçerek sezonun 22. galibiyetini elde etti.

NBAde Gecenin Sonuçları: Brooklyn Nets, 24 sayı geriden gelerek kazandı

Sakatlığı bulunan Anthony Davis'ten yoksun sahaya çıkan Lakers'ta LeBron James 30 sayı 13 ribaunt, 7 asist, Dennis Schroder 24 sayı, Montrezl Harrell 17 sayı ve 6 ribauntluk performans gösterdi.

Sezonun 28. maçında 21. yenilgisini alan Timberwolves'ta Anthony Edwards 28 sayıyla takımının en skoreri oldu.

Dün gece alınan toplu sonuçlar şu şekilde...

Boston Celtics-Denver Nuggets: 112-99
Memphis Grizzlies-New Orleans Pelicans: 113-144
Milwaukee Bucks-Toronto Raptors: 113-124
Minnesota Timberwolves-Los Angeles Lakers: 104-112
Oklahoma City Thunder-Portland Trail Blazers: 104-115
Phoenix Suns-Brooklyn Nets: 124-128

 

NBAde Gecenin Sonuçları: Brooklyn Nets, 24 sayı geriden gelerek kazandı

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