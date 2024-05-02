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NBA'de Gecenin Sonuçları: Boston Celtics, Doğu Konferansı'nda yarı finale yükseldi

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#NBA Play-Offs#Boston Celtics#Amerikan Basketbol Ligi
NBAde Gecenin Sonuçları: Boston Celtics, Doğu Konferansında yarı finale yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2024 10:31

NBA play-off ilk turunda heyecan iki karşılaşma ile devam etti.

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Doğu Konferansı'nda Boston Celtics, evinde karşı karşıya geldiği Miami Heat'i 118-84'lük skorla mağlup ederek, seriyi 4-1 yaptı ve yarı finale çıktı.

Boston'da Jaylen Brown 25 sayı, 6 ribaund, Derrick White 25 sayı, 5 ribaund ve Jayson Tatum da 16 sayı, 12 ribaund ile mücadele etti.

Miami'de ise Bam Adebayo 23 sayı, 6 asist ve Tyler Herro da 15 sayı, 3 asistle müsabakayı tamamladı.

Boston Celtics yarı finalde Cleveland Cavaliers - Orlando Magic eşleşmesinin kazananıyla oynayacak.

NBAde Gecenin Sonuçları: Boston Celtics, Doğu Konferansında yarı finale yükseldi

Dallas, Clippers'a 30 sayı fark attı, seride 3-2 öne geçti

Batı Konferansı'nda Dallas Mavericks, konuk olduğu Los Angeles Clippers'ı 123-93'lük skorla yendi ve seride 3-2 öne geçti.

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Dallas'ta Luka Doncic 35 sayı, 10 asistle double double yaparken, Maxi Kleber 15 sayı, 3 ribaund ve Kyrie Irving de 14 sayı, 6 asistle eşlik etti.

Clippers'ta ise Paul George'un 15 sayı, 11 ribaundu ve Ivıca Zubac'ın da 15 sayı, 6 ribaundluk performansı mağlubiyeti engelleyemedi.

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#NBA Play-Offs#Boston Celtics#Amerikan Basketbol Ligi

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