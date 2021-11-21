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NBA'de gecenin sonuçları: Alperen Şengün'ün 10 sayısı mağlubiyete engel olamadı

#NBA#Alperen Şengün#Sporanasayfa
NBAde gecenin sonuçları: Alperen Şengünün 10 sayısı mağlubiyete engel olamadı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, 106-99 kaybettikleri New York Knicks deplasmanında 10 sayı, 6 ribauntla oynadı.

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NBA'e 9 karşılaşmayla devam edildi.

Knicks, ligin son sırasındaki Rockets'ı, Alec Burks'ün 20 sayı, 5 ribaunt, 5 top çalma, Julius Randle'ın 16 sayı, 10 ribaunt, 9 asist ve Evan Fournier'in 19 sayılık performansıyla yendi. Peş peşe 14. mağlubiyetini yaşayan Rockets'ta Christian Wood 18 sayı, 12 ribaunt, Jae'Sean Tate de 11 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı. Kenardan oyuna giren Alperen ise 10 sayı, 6 ribaunt, 3 asistle maçı tamamladı.

- Bucks'a galibiyeti 32 sayı, 20 ribauntla oynayan Giannis getirdi

Sezona kötü başlayan son şampiyon Milwaukee Bucks, ağırladığı Orlando Magic'i 117-108 yenerek üst üste 3. maçını kazandı.

Bucks'ın yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo 32 sayı, 20 ribaunt, 5 asist, 3 blokla sahanın en etkili ismi oldu. Bobby Portis de 24 sayı, 15 ribauntla takım arkadaşına eşlik etti.

Magic cephesinde R.J. Hampton'ın 19 sayı, 9 asist, 5 ribaunt ve Jalen Suggs'ın 14 sayı, 6 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

- Sonuçlar
New York Knicks-Houston Rockets: 106-99
Indiana Pacers-New Orleans Pelicans: 111-94
Washington Wizards-Miami Heat: 103-100
Boston Celtics-Oklahoma City Thunder: 111-105
Atlanta Hawks-Charlotte Hornets: 115-105
Milwaukee Bucks-Orlando Magic: 117-108
Minnesota Timberwolves-Memphis Grizzlies: 138-95
Portland Trail Blazers-Philadelphia 76ers: 118-111
Sacramento Kings-Utah Jazz: 105-123

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#NBA#Alperen Şengün#Sporanasayfa

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