NBA'de gecenin sonuçları: Alperen Şengün'den triple-double! Yine tarihe geçti...

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NBA'e 10 maçla devam edildi. Houston Rockets'ın Washington Wizards'a 108-103 yenildiği maçta milli basketbolcumuz Alperen Şengün 21 sayı, 11 ribaunt, 10 asistle triple-double yaptı. Takımının en skorer oyuncusu olan Alperen, istatistiklerine 3 top çalma ve 2 blok da ekledi.

NBA'de son döneme damga vuran isimlerden olan Alperen, Sacramento Kings maçında lig tarihinin triple-double yapan en genç pivotu olmuş, Los Angeles Lakers maçında ise 33 sayıyla kariyer rekorunu kırmıştı.

Son 5 maçında 23.6 sayı, 12.2 ribaunt, 7.2 asist, 2.0 blok ve 1.2 top çalma ortalamaları yakalayan Alperen, 2000-2001 sezonundan beri 5 maçlık periyotta bu istatistiklere ulaşan 5. basketbolcu oldu. Bu rakamlara ulaşan diğer isimler: Giannis Antetekounmpo, Nikola Jokic, Kevin Garnett ve Chris Webber.

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Damian Lillard'dan 60 sayı

Geceye damga vuran bir diğer oyuncu ise Damian Lillard oldu. Portland Trail Blazers'ın Utah Jazz'ı 134-124 yendiği maçta lillard 60 sayı, 7 ribaunt ve 8 asistle oynadı. Lillard kariyerinde 4. kez 60 üstü sayıya ulaştı.

NBA'de gecenin sonuçları

Orlando Magic 126-120 Indiana Pacers

Philadelphia 76ers 137-133 Brooklyn Nets

Houston Rockets 103-108 Washington Wizards

Milwaukee Bucks 107-99 Denver Nuggets

New Orleans Pelicans 102-111 Minnesota Timberwolves

Oklahoma City Thunder 132-137 Atlanta Hawks

Golden State Warriors 122-120 Memphis Grizzlies

Portland Trail Blazers 134-124 Utah Jazz

Sacramento Kings 95-113 Toronto Raptors

Los Angeles Lakers 113-104 San Antonio Spurs