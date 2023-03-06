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NBA'de Gecenin Sonuçları: Alperen Şengün double-double yaptı, Houston kazandı

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#Alperen Şengün#NBA#Hosuton Rockets
NBAde Gecenin Sonuçları: Alperen Şengün double-double yaptı, Houston kazandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2023 10:27

NBA’de normal sezona 10 müsabaka ile devam edildi.

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Batı Konferansı’nın son iki sırasında yer alan takımların mücadelesinde Houston Rockets, deplasmanda San Antonio Spurs’u 142-110’luk skorla yenerek üst üste ikinci maçını kazandı.

Houston’da 15 sayı, 14 ribaund ve 3 asistle double-double yapan Alperen Şengün, performansıyla takımını galibiyete taşıyan oyuncuların başında geldi.

Jalen Green 31 sayı ve 2 ribaundla oynarken, Kevin Porter Jr. da 19 sayı ve 13 asistle takımına katkı verdi.

Spurs’ta ise Keita Bates-Diop'un 17, Charles Bassey'in de 14 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Bu sonucun ardından Houston 15. galibiyetine ulaşırken, San Antonio toplamda 49. yenilgisini aldı.

Knicks, iki kere uzatmaya giden maçta Boston’ı yendi

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Doğu Konferansı’nda play-off yarışının içinde bulunan New York Knicks, deplasmanda karşılaştığı konferans ikincisi Boston Celtics’i iki uzatma sonunda 131-129 mağlup ederek galibiyet serisini 9 maça taşıdı.

New York’ta 38 sayı, 8 ribaund ve 7 asistle mücadele eden Immanuel Quickley, galibiyetin mimarı oldu.

Julius Randle 31, R.J. Barrett da 29 sayıyla oynadı.

NBAde Gecenin Sonuçları: Alperen Şengün double-double yaptı, Houston kazandı

Boston’da ise Jayson Tatum’un 40 sayı, 11 ribaundu ve Jaylen Brown’un da 29 sayı, 8 ribaundu yeterli olmadı.

Bu sonuçla toplamda 39. galibiyetini alan Knicks 5. sırada yer alırken, 20. mağlubiyetini yaşayan Boston ise 2. sırada kaldı.

Lakers, LeBron’un yokluğunda Golden State’i devirdi

Batı Konferansı’nda Los Angeles Lakers, yıldız oyuncusu LeBron James’in sakatlığı sebebiyle oynayamadığı karşılaşmada evinde Golden State Warriors’ı 113-105’lik skorla geçti.

Bu sezonki 31. galibiyetini elde eden Lakers’ta 39 sayı, 8 ribaund ve 6 asistle oynayan Anthony Davis, karşılaşmanın en skorer ismi olarak ön plana çıktı.

Austin Reaves 16, Troy Brown Jr. da 14 sayı kaydetti.

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31. yenilgisini yaşayan Golden State’de ise 27 sayıyla oynayan Stephen Curry ve 22 sayı üreten Klay Thompson mağlubiyeti engelleyemedi.

NBAde Gecenin Sonuçları: Alperen Şengün double-double yaptı, Houston kazandı

NBA’de gecenin toplu sonuçları şu şekilde:

Dallas Mavericks: 126 - Phoenix Suns: 130
Chicago Bulls: 122 - Indiana Pacers: 125
Los Angeles Lakers: 113 - Golden State Warriors: 105
Brooklyn Nets: 102 - Charlotte Hornets: 86
Orlando Magic: 119 - Portland Trail Blazers: 122
Houston Rockets: 142 - San Antonio Spurs: 110
Oklahoma City Thunder: 129 - Utah Jazz: 119
Boston Celtics: 129 - New York Knicks: 131
Washington Wizards: 111 - Milwaukee Bucks: 117
Los Angeles Clippers: 135 - Memphis Grizzlies: 129

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#Alperen Şengün#NBA#Hosuton Rockets

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