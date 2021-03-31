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Basketbol
aa-spor
Haber Giriş: 31.03.2021 - 10:29 | Son Güncelleme:

NBA'de Gecenin Sonuçları: 6 maçtır kazanan Clippers'ı Magic durdurdu

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NBA'de Gecenin Sonuçları: 6 maçtır kazanan Clippers'ı Magic durdurdu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Orlando Magic, Los Angeles Clippers'ı 103-96 mağlup etti.

NBA'e 4 maçla devam edildi.

Doğu Konferansı'nın alt sıralarındaki Magic, Batı Konferansı'nın 3. basamağındaki Clippers'ı yenerek rakibinin 6 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Beş oyuncunun çift haneli skor ürettiği Magic'te Chuma Okeke 18 sayı, 4 ribaunt, Terrence Ross ise 15 sayı, 2 ribauntla oynadı.

Clippers'ta Kawhi Leonard'ın 28 sayı, 5 asist ve Luke Kennard'ın 17 sayı, 3 ribauntluk performansları yenilgiyi önleyemedi.

- Furkanlı 76ers kaybetti

Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers, Furkan Korkmaz'ın 6 sayı kaydettiği maçta Denver Nuggets'a 104-95 mağlup oldu.

NBAde Gecenin Sonuçları: 6 maçtır kazanan Clippersı Magic durdurdu

Nuggets'ta Jamal Murray 30 sayı, 6 ribauntla oynarken, Michael Porter 27 sayı, 12 ribaunt, Nikola Jokic ise 21 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaptı.

Üst üste 2. yenilgisini alan 76ers'ta Tyrese Maxey 13, Tobias Harris 12, Ben Simmons da 11 sayı üretti.

Dün gece alınan toplu sonuçlar şu şekilde...

Washington Wizards-Charlotte Hornets: 104-114
Denver Nuggets-Philadelphia 76ers: 104-95
Phoenix Suns-Atlanta Hawks: 117-110
Los Angeles Clippers-Orlando Magic: 96-103

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