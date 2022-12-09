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NBA'de gecenin hareketi Alperen Şengün'den! Zach Collins’in üzerinden bastığı smaç olay oldu... Donovan Mitchell şaşırdı, sosyal medya ikiye bölündü...

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#Alperen Şengün#Houston Rockets#Smaç
NBAde gecenin hareketi Alperen Şengünden Zach Collins’in üzerinden bastığı smaç olay oldu... Donovan Mitchell şaşırdı, sosyal medya ikiye bölündü...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2022 10:13

NBA'de Batı Konferansı mücadelesinde San Antonio Spurs ile Houston Rockets kozlarını paylaştı. Teksas temsilcisinde forma giyen temsilcimiz Alperen Şengün, Zach Collins’in üzerinden bastığı smaçla geceye damga vurdu. Twitter söz konusu pozisyonla çalkalanırken, basketbolseverler ikiye bölündü. Donovan Mitchell ise şaşkınlığını gizleyemedi.

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NBA'de normal sezon heyecanı sabaha karşı oynanan 3 müsabakayla devam etti. Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün, San Antonio Spurs karşısındaki performansı ve hücum faul çalınan 'poster' smacıyla geceye damga vurdu.

AT&T Center'da oynanan mücadelede San Antonio Spurs ile Houston Rockets karşı karşıya geldi. Batı Konferansı'nın son sırasında yer alan iki takımın karşılaşmasında parkeden galip ayrılan taraf, 118-109'luk skorla San Antonio Spurs oldu.

San Antonio Spurs'te Keldon Johnson ürettiği 32 sayı ve 7 ribaunt ile galibiyetin mimarı olurken, milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün 16 sayı, 11 ribaund ve 2 asistlik performansı mağlubiyete engel olamadı.

NBAde gecenin hareketi Alperen Şengünden Zach Collins’in üzerinden bastığı smaç olay oldu... Donovan Mitchell şaşırdı, sosyal medya ikiye bölündü...

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TWITTER, ALPEREN ŞENGÜN'ÜN SMACIYLA ÇALKALANDI

Houston Rockets'ta Alperen Şengün, üçüncü çeyreğin bitimine yaklaşık 7 dakika kala Zach Collins’in üzerinden inanılmaz bir smaç yaptı ancak söz konusu pozisyon, hücum faul nedeniyle geçerli sayılmadı.

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün hücum faul sebebiyle sayı olarak değerlendirilmeyen smacı sosyal medyayı ikiye böldü. Bir grup basketbolsever pozisyonda hücum faul olmadığı görüşünde birleşirken, diğer kesim ise yetenekli oyuncunun rakibine oyun kuralları dışında sert bir hareket yaptığını savundu.

NBAde gecenin hareketi Alperen Şengünden Zach Collins’in üzerinden bastığı smaç olay oldu... Donovan Mitchell şaşırdı, sosyal medya ikiye bölündü...

BİR SÜRE YERDE KALDI

Alperen Şengün'ün hücum faul çalınan smacı sırasında yerde kalan Zach Collins'in kafasını sert şekilde yere vurduğu görülüyor. Collins, pozisyon sonrasında bir süre yerde kalarak başını tutmuştu.

NBAde gecenin hareketi Alperen Şengünden Zach Collins’in üzerinden bastığı smaç olay oldu... Donovan Mitchell şaşırdı, sosyal medya ikiye bölündü...

NBAde gecenin hareketi Alperen Şengünden Zach Collins’in üzerinden bastığı smaç olay oldu... Donovan Mitchell şaşırdı, sosyal medya ikiye bölündü...

NBAde gecenin hareketi Alperen Şengünden Zach Collins’in üzerinden bastığı smaç olay oldu... Donovan Mitchell şaşırdı, sosyal medya ikiye bölündü...

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DONNOVAN MITCHELL: ALPEREN ŞENGÜN ÇILDIRDI

Özellikle sosyal medyada çok konuşulan pozisyonun ardından paylaşımda bulunan en dikkat çekici isim Cleveland Cavaliers'tan Cedi Osman'ın takım arkadaşı Donovan Mitchell oldu. Mitchell, yaptığı paylaşımda, "Alperen Şengün çıldırdı" ifadelerini kullandı. Yıldız basketbolcunun söz konusu paylaşımı kısa süre içinde binlerce etkileşim aldı.

NBAde gecenin hareketi Alperen Şengünden Zach Collins’in üzerinden bastığı smaç olay oldu... Donovan Mitchell şaşırdı, sosyal medya ikiye bölündü...

GECENİN DİĞER SONUÇLARI

Gecenin bir diğer maçında Portland Trail Blazers evinde Denver Nuggets'a 121-120 mağlup oldu. Portland'da Damian Lillard, 40 sayı ve 12 asistle öne çıktı. Denver'da ise Nikola Jokic, 33 sayı - 10 ribaund - 9 asistle triple-double'ın kıyısından döndü. Öte yandan Miami Heat ise evinde ağırladığı Los Angeles Clippers'ı 115-110 mağlup etmeyi başardı..

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İŞTE ALPEREN ŞENGÜN'ÜN GECEYE DAMGA VURAN SMACI

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#Alperen Şengün#Houston Rockets#Smaç

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