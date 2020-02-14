NBA'de gecenin sonuçları | Celtics uzatmalarda kazandı!

Konferanslarında zirveye oynayan iki takımın mücadelesinde Boston Celtics ile Los Angeles Clippers karşı karşıya geldi.

7 maçlık galibiyet serisi Houston Rockets karşısında sona eren Celtics, normal süresi 114-114 sona eren maçta Clippers'ı 141-133 mağlup ederek bu sezon 38. galibiyetini elde etti.

Jayson Tatum'un 39 sayıyla en skorer isim olduğu Celtics'te, Marcus Smart 31 sayı üretti. Gordon Hayward, 21 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptı.

Clippers'ta Louis Williams 35 sayılık performans sergilerken, Montrezl Harrell 24 sayı, 13 ribaunt, Kawhi Leonard 28 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı.

Thunder deplasmanda kazandı

Ligdeki diğer mücadelede ise New Orleans Pelicans, sahasında Oklahoma City Thunder'a 123-118 mağlup oldu.

Thunder'a galibiyeti oyuncular arasında baş rolü 29 sayıyla Danilo Galinari oynadı. İtalyan oyuncuya Schroder 22 sayı, 3 ribaund ve 3 asistle, Gilgeous-Alexander 17 sayı, 3 ribaund ve 7 asistle eşlik etti.

Maçta Oklahoma'nın Yeni Zelandalı pivotu kendi yarı sahasından tek eliyle attığı 3'le kariyerinin ilk 3 sayı isabetini bulmuş oldu.

Pelicans'ta çaylak oyuncu Zion Williamson'ın 32 sayı, 6 ribaund, 1 asist ve 1 blokluk performansı yenilgiyi engellemeye yeterli olmadı. JJ Redick 24 sayıyla Zion'a eşlik etti.

İşte Steven Adams'in kariyerindeki ilk 3 sayılık basket...

Oklahoma City Thunder'da Steven Adams, Pelicans maçının ilk yarısının bitiminesaniyer kala kendi yarısından tek elle attığı 3'lük ile kariyerinin ilk 3 sayılık isabetini kaydetti.pic.twitter.com/oz5aBRvc8X —Spor Arena (@sporarena) February14, 2020





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