NBA'de büyük skandal! Meyers Leonard canlı yayında Yahudi karşıtı kelime kullanınca...

Spor Arena Dış Haber- NBA'de geçen sezon final oynayan Miami Heat'ı ABD'li uzunu Meyers Leonard, Call of Duty oynadığı sırada açtığı canlı yayında Yahudi karşıtı bir kelime kullandı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan bu durum sonrasında NBA soruşturma başlattı.

Miami Heat, yaptığı açıklamada Leonard'ın süresiz olarak kadro dışı bırakıldığını ve soruşturma süresince NBA ile ortaklaşa çalışacağını duyurdu.

Bu olayların ardından sosyal medyadan bir açıklama yapan Meyers Leonard, özür diledi.

Meyers Leonard şu ifadeleri kullandı:

"Kullandığım kelime için çok üzgünüm. O sırada bu kelimenin anlamını tam bilmiyordum. Bu konudaki cahilliğim, Yahudileri aşağılamak için kullanılan bu kelimeyi kullanmam için bir bahane değil. Tamamen benim hatam. Ben böyle bir insan değilim. Takım arkadaşlarımdan, koçlarımdam, Miami Heat yönetiminden, kulüp bünyesinde çalışan herkesten, NBA'den ve bütün Yahudilerden özür dilerim. Bu olay sonrasında daha iyi bir insan olup hatamı telafi etmek için her şeyi yapacağıma söz veriyorum."

"AİLEMDE ORDUDA GÖREV ALANLAR VAR, DİZ ÇÖKEMEM" DEMİŞTİ

NBA'de geçen sezon oyuncuların ırkçılık protesto etmek için milli marş sırasında diz çöktüğü dönemde diz çökmeyen Meyers Leonard, buna sebep olarak ailesinde orduda görev yapan kişiler olmasını göstermişti.



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