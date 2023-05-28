NBA'de Boston Celtics, 3-0'dan geri döndü! Bitime 0.1 saniye kala tarihi basket...

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NBA'de Doğu Konferansı final serisi 6. maçında Boston Celtics, deplasmanda Miami Heat'i bitime 0.1 saniye kala Derrick White'ın attığı basketle 104-103 yendi ve seride skoru 3-3'e getirdi.
Boston Celtics'te Jayson Tatum 31 sayı, 12 ribaunt ve 5 asistle; Jaylen Brown 26 sayı ve 10 asistle; Marcus Smart 21 sayı ve 4 ribauntla; maçı kazandıran basketi atan Derrick White ise 11 sayı, 4 ribaunt ve 6 asistle oynadı.
Miami Heat'te Jimmy Butler 24 sayı, 11 ribaunt ve 8 asistle; Caleb Martin 21 sayı, 15 ribauntla; Bam Adebayo ise 11 sayı, 13 ribaunt ve 5 asistle oynadı. Ev sahibi ekipte milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven süre almadı.
Serinin 7. maçı, Boston Celtics'in ev sahipliğinde oynanacak. Kazanan takım, NBA Finallerinde Denver Nuggets'ın rakibi olacak.
BELIEVE IT ☘️ pic.twitter.com/RuJaDGJLw5— Boston Celtics (@celtics) May 28, 2023
TARİHTE 4. KEZ YAŞANDI! CELTICS İLK PEŞİNDE...
NBA tarihinde bir play-off serisi 4. kez 3-0'dan 3-3'e geldi ve 7. maça taşındı. 3-0'a gelen seri sayısı 150.
NBA tarihinde 3-0 geriye düşüp seriyi kazanan bir takım olmadı.
New York Knicks-Rochester Royals: 1951
Denver Nuggets-Utah Jazz: 1994
Portland Trail Blazers-Dallas Mavericks: 2003