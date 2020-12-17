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Basketbol
AA
Haber Giriş: 17.12.2020 - 10:49 | Son Güncelleme:

NBA'de bir koronavirüs vakası tespit edildi

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NBA'de bir koronavirüs vakası tespit edildi
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son bir haftada yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde bir oyuncunun sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

NBA'den yapılan açıklamaya göre, 10-16 Aralık tarihlerinde 549 basketbolcuya uygulanan test sonucunda yalnızca bir pozitif vaka tespit edildi.

Yeni sezonun 22 Aralık'ta başlayacağı NBA'de testi pozitif sonuçlanan kişi, protokoller doğrultusunda izin verilinceye kadar karantinada kalıyor.

NBAde bir koronavirüs vakası tespit edildi

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