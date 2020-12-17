NBA'de bir koronavirüs vakası tespit edildi

NBA'den yapılan açıklamaya göre, 10-16 Aralık tarihlerinde 549 basketbolcuya uygulanan test sonucunda yalnızca bir pozitif vaka tespit edildi.



Yeni sezonun 22 Aralık'ta başlayacağı NBA'de testi pozitif sonuçlanan kişi, protokoller doğrultusunda izin verilinceye kadar karantinada kalıyor.

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