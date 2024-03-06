NBA'de Alperen Şengün'ün rekor gecesi!

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NBA'de bu geceye Alperen Şengün damga vurdu. Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz,San Antonio Spurs maçında tarihi bir performansa imza attı.
Mücadeleyi 45 sayı, 16 ribaunt, 3 asist, 5 top çalma ve 1 blokluk istatistiklerle tamamlayan Alperen Şengün birçok rekora imza atmış oldu.
50 YILDA YALNIZCA 5. KEZ...
Bireysel olarak sayı ve top çalmada kariyer rekorlarını kıran Alperen Şengün, NBA'de bir maçta 45+ sayı, 15+ ribaunt ve 5+ top çalma istatistiklerine imza atan 5. oyuncu oldu. Bu istatistik, top çalmanın kayıt altına alındığı 1973/74 sezonundan bu yana tutuluyor. 21 yaşındaki milli basketbolcumuz, bunu başaran en genç oyuncu olarak da kayıtlara geçti.
Alperen Şengün'den önce bu inanılmaz istatistiği Anthony Davis iki kez, Joel Embiid bir kez, James Harden bir kez ve John Drew bir kez yapmıştı.
MEHMET OKUR'UN REKORUNU DA KIRDI
Maçı 45 sayıyla tamamlayan Alperen Şengün, Mehmet Okur'un 12 Ocak 2009'da Utah Jazz formasıyla Indiana Pacers'a 43 sayı atarak bir NBA maçında en çok sayı atan Türk basketbolcu unvanını da eline geçirmiş oldu.
Alperen ayrıca Houston Rockets formasıyla Yao Ming'den bu yana 45 sayı barajına ulaşan ilk pivot oldu.
ALPEREN ŞENGÜN’DEN SPURS’E KARŞI TARİHİ GECE! 🔥— NBA Türkiye (@NBATurkiye) March 6, 2024
🏀 𝟰𝟱 𝙎𝘼𝙔𝙄
💪 16 ribaund
🅰️ 3 asist
🧤 5 top çalma
🎯 19/32 saha içi isabeti
WEMBENYAMA 10 SAYIDA KALDI
Alperen'in performansıyla Houston Rockets, San Antonio Spurs'ü 114-101 mağlup ederken Spurs'de yıldız çaylak Victor Wembenyama 10 sayı ve 10 ribaunt üreterek Alperen'in parıltılı gecesinde suskun kaldı.
NBA'de gecenin sonuçları
Charlotte Hornets 89-101 Orlando Magic
Toronto Raptors 98-139 New Orleans Pelicans
New York Knicks 100-116 Atlanta Hawks
Brooklyn Nets 112-107 Philadelphia 76ers
Miami Heat 118-110 Detroit Pistons
Cleveland Cavalier 105-104 Boston Celtics
Houston Rockets 114-101 San Antonio Spurs
Dallas Mavericks 120-137 Indiana Pacers
Dever Nuggets 83-94 Phoenix Suns