NBA'de Alperen Şengün ve Cedi Osman, 15'er sayıyla takımlarına galibiyeti getirdi!

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Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) normal sezon 8 karşılaşma ile devam etti. Batı Konferansı ekibi Houston Rockets, deplasmanda Memphis Grizzlies'ı 103-96 mağlup etti ve 13. galibiyetini aldı. Houston’da milli basketbolcu Alperen Şengün ise mücadeleyi 15 sayı, 7 ribaund, 3 blok, 2 top çalma ve 1 asistle tamamlarken, Dillon Brooks da 26 sayı, 7 ribaund ve 1 asist ile galibiyette büyük rol oynadı. Memphis’te ise Desmond Bane’nin 28 sayı, 13 ribaund ve 3 asistlik performansı galibiyet için yeterli olmadı.



CEDİ'DEN 15 SAYILIK PERFORMANS





Batı Konferansı ekiplerinin karşılaşmasında San Antonio Spurs, Los Angeles Lakers’ı 129-115 mağlup ederek, bu sezon 24. maçında 4. galibiyetini elde etti. Lakers’ta LeBron James’in 23 sayı, 14 asistlik double-double performansı galibiyete yetmedi. San Antonio Spurs’ta Victor Wembanyama 13 sayı, 15 ribaundluk double-double performansı ile galibiyetin mimarı olurken, milli basketbolcu Cedi Osman ise 15 sayı, 6 asist ve 2 ribaund ile katkı verdi.

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NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:



Charlotte Hornets 107-112 New Orleans Pelicans

Philadelphia 76ers 124-92 Detroit Pistons

Washington Wizards 137-123 Indiana Pacers

Boston Celtics 128-111 Orlando Magic

San Antonio Spurs 129-115 Los Angeles Lakers

Toronto Raptors 104-125 Atlanta Hawks

Memphis Grizzlies 96-103 Houston Rockets

Phoenix Suns 122-139 New York Knicks