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NBA'de Alperen Şengün ve Cedi Osman, 15'er sayıyla takımlarına galibiyeti getirdi!

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#NBA#Alperen Şengün#Cedi Osman
NBAde Alperen Şengün ve Cedi Osman, 15er sayıyla takımlarına galibiyeti getirdi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2023 10:35

Milli basketbolcu Alperen Şengün’ün formasını giydiği Batı Konferansı ekibi Houston Rockets, konuk olduğu Memphis Grizzlies'ı 103-96 mağlup ederek 13. galibiyetini alırken, Şengün ise mücadeleyi 15 sayı, 7 ribaund, 3 blok, 2 top çalma ve 1 asistle tamamladı.

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Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) normal sezon 8 karşılaşma ile devam etti. Batı Konferansı ekibi Houston Rockets, deplasmanda Memphis Grizzlies'ı 103-96 mağlup etti ve 13. galibiyetini aldı. Houston’da milli basketbolcu Alperen Şengün ise mücadeleyi 15 sayı, 7 ribaund, 3 blok, 2 top çalma ve 1 asistle tamamlarken, Dillon Brooks da 26 sayı, 7 ribaund ve 1 asist ile galibiyette büyük rol oynadı. Memphis’te ise Desmond Bane’nin 28 sayı, 13 ribaund ve 3 asistlik performansı galibiyet için yeterli olmadı.

CEDİ'DEN 15 SAYILIK PERFORMANS

NBAde Alperen Şengün ve Cedi Osman, 15er sayıyla takımlarına galibiyeti getirdi

Batı Konferansı ekiplerinin karşılaşmasında San Antonio Spurs, Los Angeles Lakers’ı 129-115 mağlup ederek, bu sezon 24. maçında 4. galibiyetini elde etti. Lakers’ta LeBron James’in 23 sayı, 14 asistlik double-double performansı galibiyete yetmedi. San Antonio Spurs’ta Victor Wembanyama 13 sayı, 15 ribaundluk double-double performansı ile galibiyetin mimarı olurken, milli basketbolcu Cedi Osman ise 15 sayı, 6 asist ve 2 ribaund ile katkı verdi.

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NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Charlotte Hornets 107-112 New Orleans Pelicans
Philadelphia 76ers 124-92 Detroit Pistons
Washington Wizards 137-123 Indiana Pacers
Boston Celtics 128-111 Orlando Magic
San Antonio Spurs 129-115 Los Angeles Lakers
Toronto Raptors 104-125 Atlanta Hawks
Memphis Grizzlies 96-103 Houston Rockets
Phoenix Suns 122-139 New York Knicks

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#NBA#Alperen Şengün#Cedi Osman

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