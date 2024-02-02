NBA'de All Star yedek kadroları da açıklandı! Alperen Şengün listede yer almadı

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Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün, aday gösterildiği NBA All Star'da yer alamayacak.

NBA'de bu sezon müthiş bir performans ortaya koyan Alperen Şengün, Batı Konferansı'nın açıklanan kadrosunda yer almadı.

NBA All Star'da Batı Konferansı'nın ilk 5'inde yer alan isimler Shai Gilgeous-Alexander, Luka Doncic, LeBron James, Kevin Durant ve Nikola Jokic olmuştu. Alperen, açıklanan yedekler listesine de dahil edilmedi.

Alperen Şengün'ün adaylar arasında bulunduğu diğer isimlerden seçilen yedekler ise şöyle;

- Stephen Curry

- Anthony Davis

- Kawhi Leonard

- Paul George

- Anthony Edwards

- Karl Anthony Towns

- Devin Booker

Doğu Konferansı'nın yedekleri ise şöyle oluştu;

Jaylen Brown

Donovan Mitchell

Jalen Brunson

Tyrese Maxey

Paolo Banchero

Julius Randle

Bam Adebayo

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