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NBA'de All Star yedek kadroları da açıklandı! Alperen Şengün listede yer almadı

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#NBA#Alperen Şengün#Alperen Şengün Haberleri
NBAde All Star yedek kadroları da açıklandı Alperen Şengün listede yer almadı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2024 08:13

Bu sezon gösterdiği harika performansla gururumuz olan Alperen Şengün, aday gösterildiği NBA All-Star 2024 kadrosuna dahil edilmedi.

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Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün, aday gösterildiği NBA All Star'da yer alamayacak.

NBA'de bu sezon müthiş bir performans ortaya koyan Alperen Şengün, Batı Konferansı'nın açıklanan kadrosunda yer almadı.

NBA All Star'da Batı Konferansı'nın ilk 5'inde yer alan isimler Shai Gilgeous-Alexander, Luka Doncic, LeBron James, Kevin Durant ve Nikola Jokic olmuştu. Alperen, açıklanan yedekler listesine de dahil edilmedi.

Alperen Şengün'ün adaylar arasında bulunduğu diğer isimlerden seçilen yedekler ise şöyle;

- Stephen Curry
- Anthony Davis
- Kawhi Leonard
- Paul George
- Anthony Edwards
- Karl Anthony Towns
- Devin Booker

 

Doğu Konferansı'nın yedekleri ise şöyle oluştu;

Jaylen Brown
Donovan Mitchell
Jalen Brunson
Tyrese Maxey
Paolo Banchero
Julius Randle
Bam Adebayo

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#NBA#Alperen Şengün#Alperen Şengün Haberleri

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