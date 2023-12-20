NBA'de All-Star oylaması başladı! Öne çıkan adaylar arasında Alperen Şengün de var...

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All-Star maçı için oy verme süreci, NBA uygulaması ve NBA.com üzerinden başladı. Houston Rockets için listenin başında milli basketbolcu Alperen Şengün bulunuyor.



2 BİN SAYI, BİN RİBAUNT VE 500 ASİSTE ULAŞAN EN GENÇ OYUNCU



Kulüp tarihinde 2 bin sayı, bin ribaunt ve 500 asiste ulaşan en genç oyuncu olan Alperen Şengün, NBA’deki üçüncü yılı olan 2023-24 sezonunun başında Rockets’ın en iyi oyuncusu olarak gösteriliyor.



Şengün; saha içi şutlarda %52.7’lik isabaet oranı yakalarken, 19.9 sayı, 8.9 ribaunt, 5.2 asist ve 1 top çalma ortalamalarıyla görev aldı. Alperen Şengün, bu istatistikleri ve sahada gösterdiği performansla basketbol severlerin yanı sıra diğer oyuncuların da dikkatini çekiyor.



NASIL OY VERİLECEK?



Taraftarların vote.nba.com adresi üzerinden "Start Voting Now" seçeneğine tıklaması ve Batı Konferansında yer alan Alperen Şengün için "West" kadrosuna girmesi gerekiyor. Devamında çıkacak arama butonuna Alperen Şengün yazacak tüm basketbolseverler, milli oyuncunun ligdeki en büyük şovda yer alması için oy kullanabilir.



ÖZEL OYLAMA GÜNLERİNDE OYLAR ÜÇ KAT SAYDIRILABİLİR



Her gün yeni bir oy verme hakkına sahip hayranlar, ayrıca özel günlerde kullanacakları oylarla da oylarını üçe katlayabilir. Bu özel günler ise; 25 Aralık Pazartesi, 1 Ocak Pazartesi, 5 Ocak Cuma, 12 Ocak Cuma, 15 Ocak Pazartesi ve 19 Ocak Cuma.



LEBRON JAMES: "HARİKA TOP TAŞIMA YETENEĞİ VAR, SAHAYI GÖREBİLİYOR"



Tarihin en iyi oyuncuları arasında gösterilen LeBron James ise, milli basketbolcu hakkında şu yorumlarda bulundu: "Potada çok etkili olabiliyor. Harika top taşıma yeteneği var, sahayı görebiliyor, harika pas atıyor. O gerçekten çok iyi genç bir parça."