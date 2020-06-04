NBA'de 22 takımla devam etme planı! Orlando Disney Spor Kompleksi...

Ligin patronu Adam Silver’ın hazırladığı taslağa göre lig 31 Temmuz’da, play-off iddiası bulunan 22 takımla devam edecek ve ekim ortasında sonlanacak.

Planın geçerlilik olması için 30 takımdan en az 20’si tarafından kabul edilmeli.

Taslağa göre lige devam edecek 22 takım şöyle...

Doğu Konferansı: Milwaukee Bucks, Toronto Raptors, Boston Celtics, Miami Heat, Indiana Pacers, Philadelphia 76ers, Nets, Orlando Magic, Washington Wizards.

Batı Konferansı: Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, Denver Nuggets, Utah Jazz, Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Dallas Mavericks, Memphis Grizzlies, New Orleans Pelicans, Portland Trail Blazers, Phoenix Suns, Sacramento Kings, San Antonio Spurs.

Takımlar 8’er maç yaparak normal sezonu tamamlayacak ve play-off’a geçecek. Tüm karşılaşmalar Orlando Disney Spor Kompleksi’nde oynanacak. Koronavirüs tehlikesine karşın tüm takımlar aynı kampüste kalacak.

Taslak kabul edilirse ilk olarak tüm oyuncular şehirlerinde iki hafta karantinada kalacak, daha sonra takımlar ikişer haftalık kampa girecek. Takımlara her gün test uygulanacak.

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