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NBA’de 2023 Draft heyecanı yaşandı! Victor Wembanyama şaşırtmadı, Fenerbahçe Beko'dan Tarık Biberovic ise Memphis Grizzlies tarafından seçildi...

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#Nba#Draft#Tarık Biberovic
NBA’de 2023 Draft heyecanı yaşandı Victor Wembanyama şaşırtmadı, Fenerbahçe Bekodan Tarık Biberovic ise Memphis Grizzlies tarafından seçildi...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2023 08:57

San Antonio Spurs, 2023 NBA Draft tercihlerinde birinci sırasından Victor Wembanyama'yı seçti. Memphis Grizzlies ise Fenerbahçe Beko forması giyen Tarık Biberovic'i 56. sıradan tercih etti.

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NBA’de 2023 Draft heyecanı bu sabaha karşı yaşandı.

Philadelphia Sixers ve Chicago Bulls‘un cezaları sebebiyle 58 seçim üzerinden gerçekleştiren NBA 2023 Draftı'nda ilk sıradan seçilen isim beklendiği gibi Victor Wembanyama oldu. San Antonio Spurs, ilk sıra seçim hakkını 19 yaşındaki oyuncudan yana kullandı.

İkinci sıradan Charlotte Hornets, Brandon Miller’ı kadrosuna dahil ederken, üçüncü sıradaki Portland Trail Blazers ise Scoot Henderson’ı seçti.

MEMPHIS, TARIK BIBEROVIC'İ SEÇTİ

Fenerbahçe Beko forması giyen Tarık Biberovic, NBA 2023 Draftı’nın 56. sırasında Memphis Grizzlies tarafından seçildi. Adrian Wojnarowski'nin haberine göre; 22 yaşındaki oyuncu, gelecek sezon yoluna Avrupa’da (Draft&stash) devam edecek.

Bu sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 18 maçta 4.2 sayı ve 2.5 ribauntla mücadele eden Biberovic, EuroLeague’de ise 11 maçta 3.0 sayı ve 0.9 ribauntla oynamıştı.

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NBA’de 2023 Draft heyecanı yaşandı Victor Wembanyama şaşırtmadı, Fenerbahçe Bekodan Tarık Biberovic ise Memphis Grizzlies tarafından seçildi...

NBA’de 2023 Draft heyecanı yaşandı Victor Wembanyama şaşırtmadı, Fenerbahçe Bekodan Tarık Biberovic ise Memphis Grizzlies tarafından seçildi...

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#Nba#Draft#Tarık Biberovic

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