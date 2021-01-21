AA
Son Güncelleme:
NBA'de 11 koronavirüs vakası! 502 basketbolcu içinde...
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son bir haftada yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 11 oyuncunun sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.
NBA'den yapılan açıklamaya göre, 14-20 Ocak tarihlerinde 502 basketbolcuya uygulanan test sonucunda 11 pozitif vaka saptandı.
Testi pozitif sonuçlanan kişiler, organizasyonun sağlık protokolleri doğrultusunda izin verilinceye kadar karantinada kalıyor.
250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" SADECE Misli.com'da! Hemen üye ol...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle