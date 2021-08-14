NBA Yaz Ligi'nde bir Türk daha sahne aldı! Alperen Şengün ve Ömer Faruk Yurtseven'den sonra Şehmus Hazer...

Geçen sezonu Beşiktaş'ta geçiren ve Fenerbahçe Beko'nun da transfer etmek istediği milli basketbolcu Şehmus Hazer, Cleveland Cavaliers'ın davetlisi olarak NBA Yaz Ligi'ne gitmişti. Şehmus, geçtiğimiz gece Yaz Ligi'ndeki ilk maçına çıktı.

Cleveland Cavaliers'ın New Orleans Pelicans ile yaptığı maçta 10 dakik 49 saniye süre alan Şehmus, 7 sayı ile oynadı. Şehmus asist ya da ribaunt istatistiklerinde kağıda giremedi. 22 yaşındaki milli basketbolcu, denediği tek üçlükte isabet bulurken, diğer 4 sayısını da serbest atış çizgisinden kaydetti. Şehmus, çizgiden 4'Te 4 ile oynadı.

Mücadeleyi ise New Orleans Pelicans 87-74 kazandı.

ÖMER FARUK'TAN YİNE 'DOUBLE-DOUBLE'

Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, ABD'nin Las Vegas kentinde devam eden NBA Yaz Ligi'nde 4. maçına çıktı.

Jazz'a 84-65 kaybettikleri karşılaşmada ilk 5'te başlayıp 30 dakika 52 saniye süre alan Ömer Faruk, 16 sayı, 11 ribauntla "double-double" yaparken, istatistiklerine 3 blok ve 3 top çalma da ekledi.

NBA Yaz Ligi'nde 4. maçında da göz dolduran 23 yaşındaki pivot, Lakers'a karşı 27 sayı, 19 ribaunt, Warriors önünde 25 sayı, 8 ribaunt, Memphis Grizzlies karşısında 23 sayı, 11 ribauntla oynamıştı.