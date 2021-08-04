NBA yaz ligi nedir?

Yaz ligleri onlarca yıldır var. Tarihsel olarak, bazen örtüşen ve resmi olarak koordine olmayan ligler ile organize bir yapı yoktu.2004 yılında, lig ilk kez Las Vegas Yaz Ligi'ni düzenledi ve 2017 itibarıyla 24 takımla en büyük yaz ligidir. Orlando Pro Yaz Ligi 2001 yılından beri düzenlenmiştir. Utah Jazz Yaz Ligi 2015 yılında, 1984–2008 yılları arasında gerçekleşen ve uzun bir süre devam eden Rocky Mountain Revue'nin katılımın azalması nedeniyle yerine geçmeye başladı.

48 dakika süren NBA maçlarının aksine, Yaz Liginde maçlar sadece 40 dakikadır (FIBA / WNBA'de olduğu gibi). 2013 yılından önce düzenlenen liglerde herhangi bir resmi şampiyon seçilmedi, ligler bireysel seçmelere ve gelişmelere daha fazla odaklandı. Takım performansı genellikle vurgulanmamış olsa da, 2013 ve sonrasında şampiyonlar Orlando ve Las Vegas ligleri için seçilmiştir. Fakat 2018'de Orlando Yaz Ligi kaldırılmıştır.

Serbest oyuncular genellikle yaz sezonunda takımlarla yapılan anlaşmalara imza atarak, normal sezonda bir sözleşmeye imza atma şansı sağlar. Herhangi bir takım yaz ligi bittikten sonra herhangi bir serbest oyuncuyla sözleşme imzalayabilir, yaz liginde sadece kendi takımında oynadığı oyuncuya imzalama zorunluluğu yok. Örneğin, bir Harvard mezunu olan Jeremy Lin, yılbaşından beri başarısız olmasına rağmen Dallas Mavericks yaz ligi takımı için oynamaya davet edildi. 2010 yaz liginde, Lin iyi performans gösterdi ve daha sonra Golden State Warriors tarafından sözleşme imzaladı.