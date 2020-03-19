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Basketbol
Haber Giriş: 19.03.2020 - 22:44,Son Güncelleme:/

NBA takımlarından antrenman tesislerini kapatmaları istendi

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NBA takımlarından antrenman tesislerini kapatmaları istendi
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle takımlardan antrenman tesislerini kapatmalarını istedi.

Utah Jazz'ın Fransız pivotu Rudy Gobert'in test sonucunun pozitif çıkmasının ardından 12 Mart'ta süresiz ertelenen NBA'de, virüse karşı alınan önlemler arttırıldı.

Daha önce basketbolcuların, kişiye özel top kullanmaları şartıyla kulüp tesislerinde bireysel çalışma yapmasına izin veren NBA yönetimi, yeni kararla oyuncular ve kulüp personelin tesislere girişini ikinci bir açıklamaya kadar yasakladı.

Son verilere göre koronavirüse yakalanan 7 NBA oyuncusu bulunuyor.

NBA takımlarından antrenman tesislerini kapatmaları istendi

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