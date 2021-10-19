NBA ne zaman başlıyor? NBA'in 75. sezonu için geri sayım

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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2021-22 sezonu, yarın sabaha karşı başlayacak. Yeni sezonunun açılış gününde 2 maç oynanacak. TSİ 02.30'da başlayacak yeni sezonun ilk maçında, son şampiyon Milwaukee Bucks, şampiyonluk adayları arasında gösterilen Brooklyn Nets'i ağırlayacak.

Batı Konferansı takımlarının karşı karşıya geleceği Los Angeles Lakers-Golden State Warriors mücadelesi ise TSİ 05.00'te oynanacak.

NBA'DE 4 MİLLİ BASKETBOLCU

Ligdeki Türkiye Milli Takımı oyuncularına, Alperen Şengün ve Ömer Faruk Yurtseven eklendi.

Geçen sezon Beşiktaş forması giyen Alperen, 2021 draftında Oklahoma City Thunder tarafından 16. sırada seçildi. 19 yaşındaki milli pivot, draft haklarını alan Houston Rockets ile sözleşme imzaladı.

Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) Erkekler Basketbol Ligi'nde North Carolina State Wolfpack ve Georgetown Hoyas'ta oynayan Ömer, 2020'de katıldığı NBA draft'ında seçilmedi. Miami Heat, geçen sezonu NBA Gelişim Ligi takımlarından Oklahoma City Blue'da geçiren 23 yaşındaki pivotu, 2 yıllığına kadrosuna kattı.

Cleveland Cavaliers'ta oynayan 26 yaşındaki Cedi Osman ve Philadelphia 76ers forması giyen 24 yaşındaki Furkan Korkmaz da NBA'deki 5. yıllarına başlayacak.

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Mart ayında Utah Jazz ile 2020-21 sezonu sonuna kadar geçerli sözleşme imzalayan Ersan İlyasova'nın geleceği ise şimdilik belirsiz. 13 yıllık NBA kariyerinde maç başına 10,1 sayı ve 5,6 ribaunt üreten 34 yaşındaki Ersan, serbest oyuncu olarak teklifleri bekleyecek.